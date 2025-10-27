Культура

Съемочная группа программы «Доброе утро, Петербург» работала в Изборске

Съемочная группа программы «Доброе утро, Петербург» на Первом канале работала в музее-заповеднике «Изборск» 27-28 октября для подготовки к эфиру нескольких видеосюжетов об истории и культуре древнего русского города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Корреспондент Виктория Федорова, телеоператор Данила Суляев и продюсер Первого канала Линда Черкасова снимали в выставочном зале музея, где сейчас открыта масштабная выставка современного российского дизайна «Придумано и сделано в России», в экспозициях купеческих усадеб музейного квартала, в Изборской крепости и на Словенских ключах. Небольшие экскурсии по экспозициям провели для журналистов директор Наталия Дубровская и научные сотрудники музея-заповедника «Изборск».

Отдельный репортаж на этнографическую тему тележурналисты из «Северной столицы» сняли в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово.

Телерепортажи из Изборска и Сигово выйдут в эфир программы «Доброе утро, Петербург» на Первом канале в ноябре. Жители Псковской области и других регионов России имеют возможность посмотреть сюжеты на сайте «Первый канал. Санкт-Петербург»