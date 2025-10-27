Псковcкая обл.
Культура

Псковские депутаты поддержали новый критерий оценки объектов культурного наследия

29.10.2025 13:45|ПсковКомментариев: 0

Обращение Архангельского областного Собрания депутатов к министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой по вопросу разработки программы сохранения объектов культурного наследия народов РФ на период 2025-2045 годов поддержали депутаты комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В обращении отмечается, что президент Российской Федерации в послании Федеральному Собранию Российской Федерации 29 февраля 2024 года обратил внимание на важность сохранения историко-культурного наследия нашей страны. В перечне поручений обозначена необходимость разработки, утверждения и реализации программы сохранения объектов культурного наследия народов Российской Федерации на период до 2045 года.

Ежегодный мониторинг выявляет критическое техническое состояние значительной части объектов культурного наследия, что является серьезной проблемой, требующей внимания со стороны государства и общества.

Современная практика реставрационных работ предполагает не только физическое сохранение объектов культурного наследия, но и повышение социально-экономического эффекта от использования их потенциала, в том числе в туристском обороте. Вместе с тем неудовлетворительное и аварийное состояние уже эксплуатируемых объектов культурного наследия является причиной их выпадения из хозяйственного оборота.

Учитывая изложенное, в целях сохранения и дальнейшей эксплуатации уже используемых объектов культурного наследия Архангельское областное Собрание депутатов предлагает установить дополнительный критерий значимости таких объектов для включения их в приоритетном порядке в программу — вовлеченность в хозяйственный оборот и использование для размещения государственных и муниципальных учреждений, других социально значимых объектов.

С докладом выступил депутат Псковского областного Собрания от «Единой России» Виктор Остренко. 

«Укажу только несколько критериев, которые имеют для этого значение. Это, во-первых, обладающие безусловной исторической, архитектурной, художественной либо иной ценностью, подлежащей сохранению или музеефикации. Второй критерий, который тоже имеет в этом плане значение, это объекты, имеющие очевидный потенциал для увеличения хозяйственных оборотов и поддерживающие сохранение. Однако наши коллеги из Архангельского законодательного органа обращают наше внимание, что на сегодняшний день уже существуют объекты культурного наследия, в которых находятся хозяйствующие субъекты государственных и муниципальных учреждений, органов власти, подведомственных организаций, подлежащие восстановлению. Объекты, которые имеют сегодня государственных, муниципальных собственников, которые уже введены в хозяйственный оборот. Например, в Пыталовском районе есть музей, который находится в объекте культурного наследия, требующий на сегодняшний день внимания со стороны государства, потому что требуется серьезное капиталовложение для приведения его в должный вид. И эта программа в этом случае была бы как раз ориентирована на подобного рода здания», - заметил Виктор Остренко.

«Обращение нужное, уже говорили про здания. Их очень много. Это сумасшедшая работа. У меня пожелание министерству про почтовые станции. Они разваливаются. Где приоритеты, я не вижу. Реестр таких зданий должен быть. Главное, чтобы вы были готовы к тому, чтобы реставрировать первоочередные здания. Главное, чтобы мы далеко от этого не ушли, если этот законопроект примут. Поэтому просьба к министерству, чтобы были готовы», - сказал лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

Законопроект поддержан единогласно.

Остренко Виктор Владимирович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Мнацаканян Армен Липаритович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Псковская Лента Новостей
