Культура

В Сретенской церкви Псково-Печерского монастыря реставраторы приступили к монтажу системы вентиляции

В Сретенской церкви Псково-Печерского монастыря реставраторы приступили к монтажу системы вентиляции и подготовке полов под бетонную стяжку. Об этом сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Внутри храма оштукатурили стены, выполнили монтаж системы электропроводки, системы отопления и видеонаблюдения, монтаж оконных блоков. Отреставрированы исторические мраморные подоконники.

Церковь построена в 1870 году. Она является уникальным сооружением, служащим не только местом для богослужений, но и инженерной конструкцией, поддерживающей склон монастыря. Подклеты находились в остро-аварийном состоянии. Реставраторам пришлось работать над устранением сырости стен, которые были обширно поражены плесенью и грибком. В настоящее время устранены все деструкции, укреплены стены и своды.

Отметим, что храм реставрируется в полном объеме. Специалисты разработали уникальные интерьеры Сретенского храма, подклеты после реставрации можно будет использовать в качестве торговых помещений или выставочных пространств.