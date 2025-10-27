Культура

В псковском музее восстанавливают уникальный изразец XVI – начала XVII века

На реставрации в Псковском музее-заповеднике находится уникальный изразец XVI – начала XVII века, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Изображения здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В Псковском музее-заповеднике силами десяти специалистов отреставрировали 236 предметов за текущий год. Как отметили в пресс-службе, большой объем и разносторонность фондов музея требуют различных специализаций, реставрация ведется по направлениям темперной и монументальной живописи, графики и книжных памятников, ткани и металла.

В музее в этом году начали работу по созданию мастерской реставрации произведений из керамики, фарфора, стекла. Готовится к аттестации в новом направлении реставрации художник-реставратор Анна Ельпантифорова.

На реставрацию к Анне Ельпантифоровой поступил фрагмент печного зеленополивного изразца с изображением двух львов, держащих корону (XVI – начала XVII века). Изразец происходит из коллекции предметов Трупеховского III раскопа археолога Елены Салминой. Во время работ нашли печь, почти полностью сохранившую изразцовую облицовку. В облицовке представлены зеленополивные изразцы с двумя сюжетами – «вертоград», птицы на ветвях с плодами и листьями, а также геральдически противопоставленные львы.

При поступлении в реставрацию лицевая сторона изразца была покрыта поверхностными загрязнениями, имелись потертости глазури и сколы, левый верхний угол утрачен. Фрагмент склеили во время камеральной обработки из пяти частей, следы клея видны на поверхности. Изразец очистили от загрязнений, удалили следы предыдущей реставрации (расшивка старой склейки, зачистка от старого клея), обработали разломы и сколы, склеили фрагменты.

Так как в музее хранятся аналогичные изразцы из той же печи, из гипса решили восполнить утраченную деталь. Форму отлили с такого же изразца и подклеили к месту утраты. Работу выполнили в рамках стажировки в ВХНРЦ имени академика И.Э. Грабаря.

Реставрацию продолжат.