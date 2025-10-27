Культура

Печоры представили в формате аутентичной древнерусской ярмарки в Москве

Презентация малых городов России прошла на площадке Российского исторического общества в Москве в четверг, 30 октября. На выставке представлены экспозиции семи населенных пунктов, в том числе, города Печоры Псковской области. Руководство Российского исторического общества во главе с председателем Сергеем Нарышкиными, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и делегации ряда регионов России ознакомились с презентациями, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Основная концепция экспозиции Псковской области: Печоры — колыбель православия. Выставка размещена в шатре в формате аутентичной древнерусской ярмарки. В лавке представлены иконы, картины, тематическая полиграфическая продукция — книги, календари и буклеты, а также продукты питания — печатные пряники, ягоды, сыры, монастырский чай и печорский мед. Посетители выставки также могут увидеть разнообразные изделия ручной работы местных мастеров, включая керамику и текстильные изделия.

Продукцию местных иконописцев, мастеров и кулинаров, а также дары печорской природы гостям презентовала педагог-организатор, руководитель детского этнографического ансамбля сето «Птенцы» Печорской лингвистической гимназии Елена Вариксоо.

«Именно в малых населенных пунктах сохраняется наша уникальная история, культура, ремесленные традиции, иконопись. Когда мы выбирали Печоры одной из основных точек роста региона, мы учитывали все эти факторы, но подходили очень аккуратно. С одной стороны, это должна быть комфортная, доступная и интересная среда для жизни, с другой стороны, нужно сохранять богатое историко-культурное наследие. И если удается этот баланс сохранить, тогда жизнь в малых городах играет новыми красками: приезжают люди, развивается туризм, экономика и даже меняется тренд в демографии в положительную сторону. Складывая воедино все возможности и работая стратегически, формируется понимание, как тот или иной населенный пункт будет выглядеть через 5 лет и в дальней перспективе. Такой последовательный подход дает результат — город Печоры является ярким примером такой работы», — отметил в беседе с журналистами Михаил Ведерников.