Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Гастроужин «Традиции русского застолья»
вишневый сквер
От яблока до яблони
ПЛН 25 лет
«Гельдт» «Счастливый столик»
ESG-активность на Некрасова
Новогодний корпоратив
Господин Рейтингомер
развивающие секции для детей
Завершается строительство «Надвратного дома»
Денис Иванов об округе №15
О новый местах для туристов
где подают лучший завтрак
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Как устроить свидание мечты?
 
 
 
ещё Культура 27.10.2025 17:310 Режиссер псковского спектакля «Морфий» снял для группы «Кино» клип-галлюцинацию 31.10.2025 18:270 Начинается видеотрансляция программы «Изборские истории» 31.10.2025 18:000 Пять концертов органной музыки состоятся в Пскове в ноябре 31.10.2025 17:500 Псковичей приглашают в путешествие по Рыбникам, «Немецкому берегу» и Примостью 31.10.2025 17:330 Печоры представили в формате аутентичной древнерусской ярмарки в Москве 31.10.2025 17:110 В главном зале Городского культурного центра Пскова завершили реконструкцию. ФОТО
 
 
 
Самое популярное 27.10.2025 17:381 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн 27.10.2025 20:560 Игумен Роман скончался в Псково-Печерском монастыре 27.10.2025 10:490 На Северном обходе Пскова сбит лось 27.10.2025 09:550 Татьяна Мартынова оставила должность заместителя гендиректора ТКД 30.10.2025 19:200 Интерактив: Поматросил и бросил
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Печоры представили в формате аутентичной древнерусской ярмарки в Москве

31.10.2025 17:33|ПсковКомментариев: 0

Презентация малых городов России прошла на площадке Российского исторического общества в Москве в четверг, 30 октября. На выставке представлены экспозиции семи населенных пунктов, в том числе, города Печоры Псковской области. Руководство Российского исторического общества во главе с председателем Сергеем Нарышкиными, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и делегации ряда регионов России ознакомились с презентациями, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона. 

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Основная концепция экспозиции Псковской области: Печоры — колыбель православия. Выставка размещена в шатре в формате аутентичной древнерусской ярмарки. В лавке представлены иконы, картины, тематическая полиграфическая продукция — книги, календари и буклеты, а также продукты питания — печатные пряники, ягоды, сыры, монастырский чай и печорский мед. Посетители выставки также могут увидеть разнообразные изделия ручной работы местных мастеров, включая керамику и текстильные изделия.

Продукцию местных иконописцев, мастеров и кулинаров, а также дары печорской природы гостям презентовала педагог-организатор, руководитель детского этнографического ансамбля сето «Птенцы» Печорской лингвистической гимназии Елена Вариксоо.

«Именно в малых населенных пунктах сохраняется наша уникальная история, культура, ремесленные традиции, иконопись. Когда мы выбирали Печоры одной из основных точек роста региона, мы учитывали все эти факторы, но подходили очень аккуратно. С одной стороны, это должна быть комфортная, доступная и интересная среда для жизни, с другой стороны, нужно сохранять богатое историко-культурное наследие. И если удается этот баланс сохранить, тогда жизнь в малых городах играет новыми красками: приезжают люди, развивается туризм, экономика и даже меняется тренд в демографии в положительную сторону. Складывая воедино все возможности и работая стратегически, формируется понимание, как тот или иной населенный пункт будет выглядеть через 5 лет и в дальней перспективе. Такой последовательный подход дает результат — город Печоры является ярким примером такой работы», — отметил в беседе с журналистами Михаил Ведерников.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 195 человек
31.10.2025, 18:400 День в истории ПЛН. 31 октября 31.10.2025, 18:400 Два столяра представляют Псковскую область в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» 31.10.2025, 18:370 Интерактив: Оазис в городских джунглях 31.10.2025, 18:310 «Чай втроем»: Антон Мороз о посылке из прошлого, замечательном округе и методах борьбы со стрессом. ВИДЕО
31.10.2025, 18:270 Начинается видеотрансляция программы «Изборские истории» 31.10.2025, 18:240 Почётному гражданину Островского района Михаилу Кошелеву исполнился 101 год 31.10.2025, 18:200 Комету SWAN запечатлели над Псковской областью 31.10.2025, 18:130 В новой гостинице Cosmos в Пскове будет 76 рабочих мест
31.10.2025, 18:080 Сергей Шерстобитов планирует стать чиновником на Донбассе 31.10.2025, 18:070 Ушел из жизни зампредседателя Псковского областного суда в отставке Владимир Победов 31.10.2025, 18:000 Пять концертов органной музыки состоятся в Пскове в ноябре 31.10.2025, 17:580 Карина Гусенбекова из Псковской области стала участницей марафона Знание. Наука
31.10.2025, 17:520 В Пскове дело водителя автобуса, воровавшего дизельное топливо, передали в суд 31.10.2025, 17:500 Как могу к вам обращаться? 31.10.2025, 17:500 Псковичей приглашают в путешествие по Рыбникам, «Немецкому берегу» и Примостью 31.10.2025, 17:480 Антон Мороз: ТОСы — это один из самых замечательных проектов региона
31.10.2025, 17:430 В Пскове «Деловая Россия» и «Общественный капитал» договорились о сотрудничестве 31.10.2025, 17:360 26 женщин выйдут на сцену в борьбе за выход в финал «Мисс и Миссис Псков» 31.10.2025, 17:330 Печоры представили в формате аутентичной древнерусской ярмарки в Москве 31.10.2025, 17:310 «Хайпожоры»: Интернет по паспорту и штрафы за рекламу в Instagram*. ВИДЕО
31.10.2025, 17:300 Пскович во второй раз попался полиции пьяным за рулем 31.10.2025, 17:280 Иностранца осудили за контрабанду лома нержавеющей стали в Себежском округе 31.10.2025, 17:220 Руководитель аппарата областного суда Сергей Шерстобитов покидает свой пост 31.10.2025, 17:150 Рак молочной железы: почему важно не пропустить момент
31.10.2025, 17:150 Фальшивку обнаружили в финансовом учреждении Пскова 31.10.2025, 17:110 В главном зале Городского культурного центра Пскова завершили реконструкцию. ФОТО 31.10.2025, 17:070 Более семи тысяч домовладений псковичей подключены к газу в рамках догазификации 31.10.2025, 16:570 Осужденные изготовили новые автобусные остановки для Псковского района
31.10.2025, 16:500 Николай Козловский рассказал об итогах реализации проекта «Историческая память» 31.10.2025, 16:450 Фотофакт: Фонтан на Четырех углах в Пскове готовят к зиме 31.10.2025, 16:420 На складе в Псковской области в партии луковиц тюльпанов обнаружили вредителя 31.10.2025, 16:370 Т2 запускает бесплатную безлимитную связь для абонентов, переходящих со своим номером от другого оператора
31.10.2025, 16:340 Проект «Истории героев» Тямшанской гимназии получил новое оборудование 31.10.2025, 16:291 41-я сессия Псковской городской Думы: Увеличение бюджета и новые ТОС 31.10.2025, 16:290 Доброхоты из псковского Федерального казначейства собрали палую листву в парке «Михайловского». ФОТО 31.10.2025, 16:150 Умер сорежиссер «Самой обаятельной и привлекательной» Геральд Бежанов
31.10.2025, 16:141 Фотофакт: Карабины вновь сломались на подвесной скамейке на псковской набережной 31.10.2025, 16:020 Из Почта Банка в ВТБ: что нужно знать пенсионерам 31.10.2025, 15:560 ДТП с участием двух ВАЗов произошло на кольцевой развязке в Великих Луках 31.10.2025, 15:480 Пскович угрожал сожительнице убийством, высунув ее голову в открытое окно
31.10.2025, 15:440 Антон Мороз: Хоккей на траве крайне популярен в мире 31.10.2025, 15:340 На вывоз снега в Псковской области готовы выделить 6 млн рублей 31.10.2025, 15:320 Офисы обслуживания «Экогрупп» опубликовали расписание работы в праздничные дни 31.10.2025, 15:220 До +10 градусов прогнозируют в Псковской области 1 ноября
31.10.2025, 15:140 Порядка 2,2 млрд рублей псковичи взяли на льготную ипотеку в Сбере в 2025 году 31.10.2025, 15:120 Россия готова к переходу на 12-летнее обучение в школах, заявили в ОП 31.10.2025, 15:090 В Псковской гордуме почтили память Александра Копылова и Елены Мельниковой 31.10.2025, 14:580 «Изборские истории»: Место силы-2025, исконно русский дизайн и портрет монаха Серафима 
31.10.2025, 14:570 Дед, не принявший погоны, и отец с «золотыми руками»: Антон Мороз — о том, кто сделал его тем, кто он есть 31.10.2025, 14:500 «Дневной дозор»: Нужно ли делать доступ к интернету только по паспорту? 31.10.2025, 14:490 Россияне оценили iPhone цвета «тыквы» 31.10.2025, 14:470 «Управляйке» из Острова не удалось отсудить обслуживаемые ею дома
31.10.2025, 14:430 Дмитрий Барабанов о бюджете Пскова и восстановлении лагеря «Нептун» 31.10.2025, 14:370 15,6 тысячи пассажиров воспользовались камерами хранения на вокзалах Пскова и Великих Лук в январе-сентябре 31.10.2025, 14:340 Более 400 псковских школьников приняли участие в фестивале «Дружина Первых» 31.10.2025, 14:320 Работники следственных изоляторов отмечают профессиональный праздник
31.10.2025, 14:240 Блогера Шабутдинова осудили на семь лет за мошенничество 31.10.2025, 14:220 Городской турнир по самбо пройдет в псковских Писковичах 1 ноября 31.10.2025, 14:170 Онлайн-кинотеатр предлагает псковичам премьеры последнего месяца осени 31.10.2025, 14:110 Россияне всё чаще экономят на еде
31.10.2025, 14:090 В «Михайловском» стартует новый учебный цикл для слушателей Школы современного экскурсовода 31.10.2025, 14:080 Антон Мороз рассказал о любви с первого взгляда, строгом воспитании и худшем отпуске в жизни 31.10.2025, 13:540 Открылась выставка «Добрые дела судебных приставов Псковской области» 31.10.2025, 13:500 Новогодняя иллюминация будет радовать псковичей до 28 февраля
31.10.2025, 13:400 Стали известны победители конкурса «Народный репортер» в честь 25-летия ПЛН 31.10.2025, 13:370 Новому подрядчику на строительство школы в Себеже готовы выделить почти 178 млн рублей 31.10.2025, 13:270 Врачи советуют влюбиться 31.10.2025, 13:210 Незаконные вывески демонтировали на улицах Советская и Яна Фабрициуса в Пскове
31.10.2025, 13:190 От курьера до вице-президента «Ностроя»: Антон Мороз рассказал о своем карьерном пути 31.10.2025, 13:150 Елена Даньшова об оснащении школ и работе с молодежью 31.10.2025, 13:120 Вдова певца подала заявку на регистрацию товарного знака «Юрий Шатунов» 31.10.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Антоном Морозом
31.10.2025, 12:590 Ночь искусств пройдёт в филиалах псковского музея 31.10.2025, 12:580 Дмитрий Шахов почтил память безвинных жертв политических репрессий 31.10.2025, 12:460 С основами работы исполнительных органов познакомились «Герои земли Псковской» 31.10.2025, 12:390 Самбисты поборются в псковском «Олимпе» за право представить регион в Сыктывкаре
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru