Ночь искусств пройдёт в филиалах псковского музея

3 ноября в филиалах Псковского музея-заповедника – Музее истории города Печоры, Музее-усадьбе С.В. Ковалевской, Музее-усадьбе М.П. Мусорского, Музее-усадьбе Н.А. Римского-Корсакова – для гостей пройдут различные программы, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.
Афиша и фото: Псковский музей-заповедник
Участников ждут квесты, экскурсии, интерактивные программы, кинопоказы, творческие встречи и многое другое.
Можно посмотреть афишу и выбрать программу по душе.
Подробнее об акции по всей России.