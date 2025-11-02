Культура

«Ночь искусств» в Псковской области: куда сходить 3 ноября

«Ночь искусств» – это ежегодная культурная акция, во время которой музеи, галереи и другие культурные пространства закрываются позже обычного и готовят для посетителей тематические развлечения, которые будут длиться почти до ночи. Обо всех главных событиях «Ночи искусств» в музеях Псковской области читайте в нашей подборке.

Музей-заповедник «Изборск»

Акция включает следующие программы:

17:30 — «Родная сказка» — музейная программа, где прозвучат народные сказки русских и сето, фольклорное пение, а также будут старинные игры. Возрастное ограничение: 6+;

18:30 — «Урок равновесия» — на программе будут интересные задачи, объяснение пословиц и поговорок. Возрастное ограничение: 6+;

17:30 — 20:00 — «Летопись древнего города Изборск» – исторический мастер-класс летописания, рассказы о первых летописцах и основных событиях истории древнего города Изборска. Возрастное ограничение: 6+;

17:30 — 21:00 — «Ткачество — это просто!» — мастер-класс по круговому ткачеству. Возрастное ограничение: 6+;

17:30 — 22:00 — «Изборский дух» — документальный фильм о создании Изборской палаты Русской словесности и Православной веры с росписями народного художника СССР П.П. Оссовского. Возрастное ограничение: 6+;

19:30 — «Каменный страж земли русской» — вечерняя экскурсия по Изборской крепости. Возрастное ограничение: 6+;

21:00 — «Придумано и сделано в России» — экскурсия по выставке современного дизайна. Возрастное ограничение: 6+.

Фото: Музей-заповедник «Изборск» / «ВКонтакте»

Билеты доступны по «Пушкинской карте».

Уточнить информацию можно по телефону: 8 (8112) 33-16-17, а также написать на почту: izborsk331617@yandex.ru.

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

Фото: фотогалерея «Осенний день в Михайловском» / Георгий Василевич

Усадьба «Михайловское»:

12:00, 14:00 (3 и 4 ноября) — Поэтическая прогулка-экскурсия Михаила Драгунова «Я могу творить», посвящена 200-летию написания трагедии «Борис Годунов».

16:30 — Поэтическая экскурсия «Волшебный край». Вечерняя прогулка-экскурсия Михаила Драгунова посвящена пушкинской драматургии, которая начала создаваться в Михайловском. Прозвучат отрывки из произведений «Маленькие трагедии», «Борис Годунов», «Сцены из Фауста», «Разговор книгопродавца с поэтом». Возрастное ограничение: 6+. Стоимость входного билета:

взрослые, учащиеся от 14 лет — 350 рублей,

школьники до 14 лет — 200 рублей,

инвалиды I и II группы, дети дошкольного возраста в сопровождении взрослых — 100 рублей.

Музей «Пушкинская деревня» и «Музей-мельница в деревне Бугрово»:

12:00 и 16:00 — Фольклорная программа «Деревенский Пушкин». Возрастная категория: 6+

Стоимость входного билета:

взрослые, пенсионеры, учащиеся от 14 лет, школьники до 14 лет — 700 рублей;

инвалиды 1 и 2 группы, дошкольники — 500 рублей;

участники СВО и члены их семей — бесплатно.

Псковский музей

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Музейный комплекс «Двор Постникова»:

14.00 — Родителей с детьми на уникальные экскурсионные и творческие площадки. Тема акции — «В единстве культур — сила народа». Гости познакомятся с искусством разных стран и эпох: от китайских акварелей до русского парадного портрета, от голландского изразца до росписи лицевого летописного свода.

Стоимость входного билета:

взрослые — 300 рублей;

дети от 8 лет — 250 рублей (в том числе по Пушкинской карте от 14 лет);

дети до 7 лет, участники СВО и члены их семей – бесплатно.

Телефон для справок: +7-(8112)-29-22-59 и +7-911-358-08-16.

Музейный квартал:

18:30 — Уникальная программа, открывающая новые грани искусства. Традиционно гостей ждут тематические авторские экскурсии, которые позволят по-новому взглянуть на наполнение действующих экспозиций и выставок.

Подробности по телефону: +7-811-233-16-03.

Филиалы Псковского музея-заповедника

Фото: Мемориальный музей-усадьба М. П. Мусоргского / «ВКонтакте»

Музей-усадьба М. П. Мусорского. Куньинский район, деревня Наумово:

14:00 — Театрализованная интерактивная программа «Мир дворянской усадьбы 19 века»

Вход:

250 рублей — взрослые;

150 рублей — студенты и учащиеся;

100 рублей — дети до 14 лет.

Музей-усадьба С.В. Ковалевской. Великолукский район, деревня Полибино.

12:00 — Вход для организованных групп (по записи).

14:00 — Открытая площадка для всех гостей мероприятия. В программе экскурсия «Женщина, которая изменила мир», просмотр фильма о Софье Ковалевской, математический квест (призы — музейные тыквы), встреча с членом Союза художников России В.А. Травкиным «Музыка в творчестве художника».

Мастер-класс «Роспись на музейных тыквах» — 150 рублей с человека (оплачивается отдельно).

Вход — 250 рублей

Подробности по телефону: 8 (81153) 2-95-23

Музей истории города Печоры.

12:00 — Международная акция — Х юбилейный Большой Этнографический диктант (Музейный павильон).

14:30 — Интерактивная программа для всей семьи «По платью видно кто идет».

15:30 — Мастер-класс «Сделай сам». Изготовление сувенира в технике набойка.

17:00 — Экскурсия по экспозициям музея «Добро пожаловать в музей».

Вход: 200 рублей

Подробности по телефону: 8 (81148) 2-30-77

Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова. Плюсский район.

16:00 — Интерактивная программа «Играет старый патефон мелодии забытых песен»

Вход — 200 рублей

Подробности по телефону: 8 (81133) 2-61-00.

Бежаницкий историко-культурный центр Философовых

Фото: глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова / «ВКонтакте»

14:00 — Заповедное мероприятие: фотовыставка о верховых болотах, интерактивная программа о животных Полистовья, викторина.

Вход свободный.