«Ночь искусств» в Псковской области: куда сходить 3 ноября

«Ночь искусств» – это ежегодная культурная акция, во время которой музеи, галереи и другие культурные пространства закрываются позже обычного и готовят для посетителей тематические развлечения, которые будут длиться почти до ночи. Обо всех главных событиях «Ночи искусств» в музеях Псковской области читайте в нашей подборке.
Акция включает следующие программы:
Усадьба «Михайловское»:
12:00, 14:00 (3 и 4 ноября) — Поэтическая прогулка-экскурсия Михаила Драгунова «Я могу творить», посвящена 200-летию написания трагедии «Борис Годунов».
16:30 — Поэтическая экскурсия «Волшебный край». Вечерняя прогулка-экскурсия Михаила Драгунова посвящена пушкинской драматургии, которая начала создаваться в Михайловском. Прозвучат отрывки из произведений «Маленькие трагедии», «Борис Годунов», «Сцены из Фауста», «Разговор книгопродавца с поэтом». Возрастное ограничение: 6+. Стоимость входного билета:
Музей «Пушкинская деревня» и «Музей-мельница в деревне Бугрово»:
12:00 и 16:00 — Фольклорная программа «Деревенский Пушкин». Возрастная категория: 6+
Музейный комплекс «Двор Постникова»:
14.00 — Родителей с детьми на уникальные экскурсионные и творческие площадки. Тема акции — «В единстве культур — сила народа». Гости познакомятся с искусством разных стран и эпох: от китайских акварелей до русского парадного портрета, от голландского изразца до росписи лицевого летописного свода.
Музейный квартал:
18:30 — Уникальная программа, открывающая новые грани искусства. Традиционно гостей ждут тематические авторские экскурсии, которые позволят по-новому взглянуть на наполнение действующих экспозиций и выставок.
Музей-усадьба М. П. Мусорского. Куньинский район, деревня Наумово:
14:00 — Театрализованная интерактивная программа «Мир дворянской усадьбы 19 века»
Музей-усадьба С.В. Ковалевской. Великолукский район, деревня Полибино.
12:00 — Вход для организованных групп (по записи).
14:00 — Открытая площадка для всех гостей мероприятия. В программе экскурсия «Женщина, которая изменила мир», просмотр фильма о Софье Ковалевской, математический квест (призы — музейные тыквы), встреча с членом Союза художников России В.А. Травкиным «Музыка в творчестве художника».
Мастер-класс «Роспись на музейных тыквах» — 150 рублей с человека (оплачивается отдельно).
Музей истории города Печоры.
12:00 — Международная акция — Х юбилейный Большой Этнографический диктант (Музейный павильон).
14:30 — Интерактивная программа для всей семьи «По платью видно кто идет».
15:30 — Мастер-класс «Сделай сам». Изготовление сувенира в технике набойка.
17:00 — Экскурсия по экспозициям музея «Добро пожаловать в музей».
Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова. Плюсский район.
16:00 — Интерактивная программа «Играет старый патефон мелодии забытых песен»
14:00 — Заповедное мероприятие: фотовыставка о верховых болотах, интерактивная программа о животных Полистовья, викторина.
