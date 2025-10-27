Культура

Актер Владимир Машков может принять участие в Днях пушкинской поэзии

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с актёром театра и кино, художественным руководителем «Московского театра Олега Табакова» и театра «Современник», председателем Союза театральных деятелей РФ Владимиром Машковым вопросы взаимодействия и возможные совместные проекты.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«Союз театральных деятелей России в следующем году отметит 150-летие. Предложил Владимиру Львовичу принять участие в Днях пушкинской поэзии и русской культуры в 2026 году. Рассказал об истории фестиваля и о том, как мы его трансформировали при поддержке нашего дорогого Владыки Тихона», - отметил Михаил Ведерников.

Также губернатор и актер обсудили возможность организации показа спектаклей театра Олега Табакова на площадках в Псковской области.

«Благодарю Владимира Львовича за открытость, готовность к диалогу и сотрудничеству», - сказал губернатор.