Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Завершается строительство «Надвратного дома»
Гастроужин «Традиции русского застолья»
Новогодний корпоратив
Как устроить свидание мечты?
Господин Рейтингомер
От яблока до яблони
О новый местах для туристов
развивающие секции для детей
ESG-активность на Некрасова
вишневый сквер
ПЛН 25 лет
где подают лучший завтрак
Денис Иванов об округе №15
«Гельдт» «Счастливый столик»
 
 
 
ещё Культура 27.10.2025 17:310 Режиссер псковского спектакля «Морфий» снял для группы «Кино» клип-галлюцинацию 01.11.2025 21:350 В праздничные дни музеи и выставочные залы «Михайловского» будут открыты для посетителей 01.11.2025 21:200 Актер Владимир Машков может принять участие в Днях пушкинской поэзии 01.11.2025 18:380 Большой концертный зал торжественно открыли в Городском культурном центре Пскова 01.11.2025 17:440 Сергей Салмин провел в Пскове творческий вечер «Всё равно мы будем жить, свивая жизнь из строчек…» 01.11.2025 15:000 Песни, сказки и куклы-обереги: музейщики «Михайловского» провели просветительскую программу в Великих Луках
 
 
 
Самое популярное 01.11.2025 00:522 Человек погиб в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 01.11.2025 10:001 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 27.10.2025 17:381 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн 01.11.2025 13:080 Номера Евросоюза и, возможно, гонки: что известно о смертельном ДТП в Пскове 27.10.2025 20:560 Игумен Роман скончался в Псково-Печерском монастыре
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

В праздничные дни музеи и выставочные залы «Михайловского» будут открыты для посетителей

01.11.2025 21:35|ПсковКомментариев: 0

Музеи-усадьбы и выставочные пространства Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» 3 и 4 ноября будут открыты для посетителей, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Пушкиногорские школьники на выставке «Сказочный мир Пушкина». Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Гости музея смогут побывать в постоянных экспозициях в «Михайловском», «Тригорском», «Петровском», в «Пушкинской деревне» и в «Музее-мельнице в деревне Бугрово». В Научно-культурном центре музея дети и взрослые смогут познакомиться с выставками «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт», «Борис Годунов. Герои. Версии. Шедевры», «Сказочный мир Пушкина», «Быть достойными Великой Победы», «Постижение времени. Пушкиногорье. Вселенная вдохновения», а также побывать на только что открытой выставке к 100-летию со дня рождения Вадима Смирнова.

В музее также напомнили, что уже завтра в «Михайловском» стартует Всероссийская акция «Ночь искусств», в афишу которой вошли две фольклорные программы и две арт-экскурсии.

 
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 240 человек
01.11.2025, 22:000 Банк России объяснил, что изменится с переводом денег в цифровые рубли 01.11.2025, 21:350 В праздничные дни музеи и выставочные залы «Михайловского» будут открыты для посетителей 01.11.2025, 21:200 Актер Владимир Машков может принять участие в Днях пушкинской поэзии 01.11.2025, 20:570 ЦБ перечислил признаки, по которым возможно определить дипфейк
01.11.2025, 20:340 Продолжается расследование по факту наезда самоката с двумя детьми на «Ленд Крузер» в Пскове 01.11.2025, 20:180 Псковичка стала лучшим стажером федеральной программы «ГосСтарт» 01.11.2025, 19:510 ️Юрий и Лидия Вьюгины из Пушкинских Гор сегодня отмечают 50-летнюю годовщину своей семейной жизни 01.11.2025, 19:350 Члены Молодёжного парламента написали этнографический диктант
01.11.2025, 19:180 Около 17 миллионов россиян досрочно получили ноябрьские пенсии и пособия 01.11.2025, 19:030 Юные псковичи получили свой первый документ 01.11.2025, 18:380 Большой концертный зал торжественно открыли в Городском культурном центре Пскова 01.11.2025, 18:190 Две группы школьников Островского района посетили парк Вооружённых Сил России «Патриот»
01.11.2025, 18:030 Интерактив: Псковский морж у Мирожского монастыря 01.11.2025, 18:000 Первый этап расчистки реки Утроя в Пыталово успешно завершен 01.11.2025, 17:440 Сергей Салмин провел в Пскове творческий вечер «Всё равно мы будем жить, свивая жизнь из строчек…» 01.11.2025, 17:360 Зимние пловцы Псковской области готовятся принять «Морозный вызов»
01.11.2025, 17:340 Кардиологическое отделение псковской горбольницы переезжает в областную 01.11.2025, 17:220 Церемония возложения цветов к памятной стеле прошла в Великих Луках 01.11.2025, 17:110 Сергей Вострецов: Индикаторы риска — это инструмент не давления, а защиты 01.11.2025, 17:030 Новые правила расчета утильсбора на легковые автомобили вступят в силу с 1 декабря
01.11.2025, 16:502 В театре состоялось празднование 220-летия псковского тюремного замка 01.11.2025, 16:470 Почти тонну сгущенки и тушенки вернули в Беларусь на границе в Псковской области 01.11.2025, 16:310 Школьные звонки в России заменят на патриотические песни 01.11.2025, 16:290 «Дневной дозор»: Увеличилась ли опасность начала Третьей мировой войны?
01.11.2025, 16:150 Псковские росгвардейцы приняли участие в «Большом этнографическом диктанте» 01.11.2025, 16:080 Появление пожарной автомашины на перекрестке в Пскове привело к ДТП. ВИДЕО 01.11.2025, 16:010 Женщина погибла в ДТП на автодороге Псков – Гдов 01.11.2025, 15:500 Для инсталляции «Псков — любовь» ищут новое место размещения
01.11.2025, 15:400 Опубликован график приемов псковичей депутатами от «Единой России» в ноябре 01.11.2025, 15:270 Судебных приставов чествовали в псковском Доме офицеров. ФОТО 01.11.2025, 15:200 Дождь и до +10 градусов прогнозируют в Псковской области 2 ноября 01.11.2025, 15:000 Песни, сказки и куклы-обереги: музейщики «Михайловского» провели просветительскую программу в Великих Луках
01.11.2025, 15:000 Скидку на антикоррозийную обработку предлагает «Автосалон №1» 01.11.2025, 14:570 Александр Котов: Рост собственных доходов бюджета говорит о перспективах развития экономики региона 01.11.2025, 14:490 Стандарт общественного капитала внедрят в Псковской области 01.11.2025, 14:380 В российские гостиницы разрешат заселяться по водительским правам
01.11.2025, 14:231 Оформить получение электронной квитанции за газ могут псковичи 01.11.2025, 14:160 Общественные обсуждения бюджета Псковской области начнутся 5 ноября 01.11.2025, 14:040 Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП с пострадавшими на мосту в Пскове 01.11.2025, 13:540 «Гоголь. Страшные сказки» и «Потомокъ»: аудиодрамы предлагают послушать псковичам
01.11.2025, 13:490 Губернатор внес на рассмотрение депутатов проект бюджета Псковской области на 2026 год 01.11.2025, 13:370 Интерактив: Деревья в Пскове могут пилить все подряд? 01.11.2025, 13:260 «Михайловское» впервые экспонирует автолитографии Вадима Смирнова на выставке к 100-летию мастера 01.11.2025, 13:200 Выставка живописи «Сквозь тернии к звездам» открылась в псковском музее. ФОТО
01.11.2025, 13:080 Номера Евросоюза и, возможно, гонки: что известно о смертельном ДТП в Пскове 01.11.2025, 12:560 В Опочке произошло возгорание пяти хозяйственных построек 01.11.2025, 12:540 Псковские курсанты встретились с Героем России 01.11.2025, 12:390 Перед работниками в Псковской области за девять месяцев погашен долг по зарплате на 21,7 млн рублей
01.11.2025, 12:190 Четырех собак спасли из горящего вольера в Великолукском районе 01.11.2025, 12:180 Псковский суд оставил в силе арест мужчины за участие в экстремистской деятельности 01.11.2025, 12:040 Женщина пострадала при пожаре на улице Льва Толстого в Пскове 01.11.2025, 11:520 Два автомобиля столкнулись на перекрестке Рижского проспекта и улицы Балтийской в Пскове. ВИДЕО
01.11.2025, 11:480 Александр Котов: Труд судебных приставов важен для укрепления законности и порядка в государстве 01.11.2025, 11:470 Около двух миллионов рублей выманили мошенники у псковичей 01.11.2025, 11:270 УФСИН и общество глухих в Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве 01.11.2025, 11:210 Военного в Псковской области на шесть лет отправят в колонию за дезертирство
01.11.2025, 11:070 Патриотические акции прошли в Локне в день открытия Центра добровольчества 01.11.2025, 10:580 Президент назначил Александра Николаева судьей Псковского районного суда 01.11.2025, 10:530 Суд обязал администрацию Дедовичей убрать тропу к дому из изопласта 01.11.2025, 10:330 Теплая и влажная погода ожидается в Псковской области в ноябре
01.11.2025, 10:230 Составлен типичный портрет жертвы мошенника в Псковской области 01.11.2025, 10:220 Правительство Псковской области и «Космос отель групп» договорились о сотрудничестве 01.11.2025, 10:180 Компании рекордно увеличили найм внештатных сотрудников 01.11.2025, 10:000 «Изборские истории» с Александром Донецким: Место силы-2025, исконно русский дизайн и портрет монаха Серафима
01.11.2025, 10:001 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 01.11.2025, 09:580 В Пскове задержали 35-летнего мужчину за кражу алкоголя 01.11.2025, 09:520 Большинство псковичей поддержали идею ежегодной компенсации за неотгулянный отпуск — опрос 01.11.2025, 09:500 Ноябрь практически на всей территории РФ будет теплее нормы
01.11.2025, 09:260 Сокращенный рабочий день начался у россиян 01.11.2025, 09:200 Совет ветеранов Псковского района переизбрал председателя 01.11.2025, 09:140 Светофор не работает на месте смертельного ДТП на Рижском проспекте в Пскове 01.11.2025, 09:000 В России начал использоваться новый инновационный анестетик
01.11.2025, 08:540 Названо самое длинное слово в русском языке 01.11.2025, 08:400 Арестованная в Пскове за содействие «Азову»* девушка признала вину 01.11.2025, 08:200 Как справиться с сонным параличом, рассказали в псковском облздраве 01.11.2025, 08:000 Парастас ко дню Димитриевской родительской субботы совершили в Псково-Печерском монастыре
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru