Культура

В праздничные дни музеи и выставочные залы «Михайловского» будут открыты для посетителей

Музеи-усадьбы и выставочные пространства Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» 3 и 4 ноября будут открыты для посетителей, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Пушкиногорские школьники на выставке «Сказочный мир Пушкина». Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Гости музея смогут побывать в постоянных экспозициях в «Михайловском», «Тригорском», «Петровском», в «Пушкинской деревне» и в «Музее-мельнице в деревне Бугрово». В Научно-культурном центре музея дети и взрослые смогут познакомиться с выставками «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт», «Борис Годунов. Герои. Версии. Шедевры», «Сказочный мир Пушкина», «Быть достойными Великой Победы», «Постижение времени. Пушкиногорье. Вселенная вдохновения», а также побывать на только что открытой выставке к 100-летию со дня рождения Вадима Смирнова.

В музее также напомнили, что уже завтра в «Михайловском» стартует Всероссийская акция «Ночь искусств», в афишу которой вошли две фольклорные программы и две арт-экскурсии.