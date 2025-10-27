Псковcкая обл.
Культура

«Михайловское» впервые экспонирует автолитографии Вадима Смирнова на выставке к 100-летию мастера

01.11.2025 13:26|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 1 ноября, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» открыли для посетителей выставку работ выдающегося художника-графика, петербуржца Вадима Смирнова — навстречу столетию со дня рождения мастера.

Вадим Смирнов. Петровское. Вечер (1977). Из фондов музея-заповедника

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, экспозиция развёрнута в научно-культурном центре заповедника (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Жители и гости Святогорья смогут увидеть здесь удивительные по красоте и выразительности виды мемориальных усадеб и их окрестностей, выполненные акварелью, гуашью и пастелью.

«Эта поэтичная, почти невесомая, «тающая» графика не единожды представляла наш регион и, шире, отечественное изобразительное искусство на музейных выставках как в России, так и за её пределами», — рассказали в «Михайловском».

Вошли в экспозицию и цветные автолитографии, созданные Вадимом Смирновым. Как уточнила главный хранитель музейных предметов Пушкинского заповедника Дарья Плотникова, большую часть этих работ широкой зрительской аудитории «Михайловское» показывает впервые.

В Пушкинском заповеднике напомнили, что жизнь и творчество Вадима Смирнова неразрывно связаны с псковскими пушкинскими местами. Участник Великой Отечественной войны с 1943 года, кавалер ордена «Красной Звезды», других государственных наград, в Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина будущий художник поступил уже после Великой Победы. А уже в 1957 году вместе с коллегами Василием Звонцовым, Владимиром Ветрогонским и Александром Трошичевым руководил первой учебной практикой студентов-«репинцев» в музее-заповеднике. Художник-пейзажист, он особенно увлечённо работал в этих местах, вдохновлённый их красотой и спокойствием.

Графику мастера высоко оценивали не только искусствоведы, но и товарищи по цеху.

«Эти сравнительно небольшие произведения просты и ясны по замыслу, по композиционному построению и в то же время свежи и даже неожиданны», — писал о работах Вадима Смирнова выдающийся русский график Василий Звонцов, отмечая  «…неповторимый подход к решению даже тех сюжетов, которые были повторены сотни раз другими… Такие тонкие, изящные работы под силу только художнику неравнодушному, взволнованному, доброму».

Сейчас работы Вадима Смирнова хранятся во многих государственных собраниях, в частности — в Русском музее. Коллекция его произведений в «Михайловском» насчитывает 36 единиц хранения, уточнила Дарья Плотникова. На новой выставке «Смирнов Вадим Вячеславович. К 100-летию со дня рождения» представлены 22 из них.

Экспозиция будет открыта для посещения в течение четырёх месяцев — до конца февраля будущего года, сообщили в Пушкинском заповеднике. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
