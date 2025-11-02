Культура

В Пскове стартовал прием заявок на молодежный Сретенский бал

Псковский городской молодежный центр объявил о начале регистрации на участие в проекте «Сретенский бал: по следам истории». Мероприятие приурочено к празднику Сретения Господня и Дню православной молодежи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

В этом году Сретенский бал снова проходит при поддержке Росмолодежь и Росмолодежь.Гранты, поэтому будет включать в себя не просто торжественный танцевальный вечер, но и три больших направления: социально-культурное, образовательное и конкурсное.

В рамках проекта участники посетят выездные экскурсии в Павловск (Ленинградской области) и Спасо-Елеазаровский женский монастырь и мастер-классы от экспертов, связанные с рукоделием и бальным этикетом.

Одним из важных мероприятий станут репетиции танцев с профессиональным хореографом, который обучит танцующие пары этюдам. Посещение репетиционных занятий будет влиять на участие в заключительном Сретенском балу.

Участие бесплатное. Заполнить заявку можно до 31 декабря, перейдя по ссылке.

Партнерами мероприятия являются: Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Пскова, МБУ «Псковский городской молодежный центр», МБУ «Стадион Машиностроитель», Псковская епархия, РОО «Псковский молодежный центр», Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского Корсакова, Студия исторического и социального танца «Госпожи Макаровой», ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция», Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В.А. Каверина.