Культура

Ко Дню народного единства библиотеки Пскова подготовили выставки, квесты и этнодиктант

В преддверии Дня народного единства библиотеки Пскова подготовили для горожан насыщенную программу мероприятий 5 ноября. Читателей ждут этнографические квесты, исторические экскурсы, творческие выставки и викторины, посвященные культуре и истории многонациональной России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Так, библиотека – Центр детского чтения (на улице Розы Люксембург) Библиотека – Центр детского чтения на улице Розы Люксембург приглашает 5 ноября в 15.00 на этноквест и квест – путешествие во времени и пространстве «Народов дружная семья». В программе традиционные русские игры, знакомство с предметами старинного быта и национальными костюмами народов России.

В этот же день, в библиотеке «Родник» имени С.А. Золотцева на улице Труда в 13.20 начнется программа «Россия единством крепка». Читатели совершат экскурс в прошлое русского государства, узнают о событиях, сплотивших русский народ, которые привели к появлению праздника День народного единства.

В Историко-краеведческой библиотеке на площади Ленина 5 ноября откроется выставка «Хибины. Пленэр», посвященная летней практике преподавателей и учащихся художественного отделения Детской школы искусств Пскова в городе Кировске Мурманской области. На этой выставке будут также представлены работы Анны Смирновой, графика из Мончегорска, которая раньше возглавляла художественное отделение Детской школы искусств имени В.И. Воробья, а сейчас преподает в Центре развития творчества детей и юношества «Полярис».

Также в Детской библиотеке «ЛиК» к Дню народного единства подготовили интерактивную выставку и викторину о культуре народов России. В Детской экологической библиотеке «Радуга» – книжную выставку «Все мы разные – все мы разные», а кроме того провели викторину «Народы России» и показали мультфильм «День народного единства».

Историко-краеведческая библиотека Пскова, кроме того, поучаствовала в X Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» (свои знания культуры народов России в библиотеку пришли проверить сотрудники правительства Псковской области).