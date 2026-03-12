 
Выставка «Сказочные куклы народов России» открылась в Пушкинских Горах

Выставка «Сказочные куклы народов России» организована в здании администрации Пушкиногорского округа (улица Ленина, дом 6, второй этаж). Как сообщила глава округа Оксана Филиппова в Telegram, здесь представлены куклы - творческие работы участников районного конкурса декоративно-прикладного творчества, посвящённого Году единства народов России.

Фотографии: Оксана Филиппова / Telegram

Воспитанники детских садов, школ, Школы искусств имени С. С. Гейченко, работники учреждений образования и культуры, жители района представили целую галерею образов кукол народов страны: от русской красавицы до осетинской невесты. 

«Все сделано с огромным уважением к культуре народов, населяющих нашу страну, подмечены черты национального костюма. Костюмы кукол, созданные умелыми руками мастериц, отражают традиции каждого народа и восприятие им красоты в целом», - отметила Оксана Филиппова. 

Выставка будет работать до 30 апреля. 

