Выставка «Сказочные куклы народов России» открылась в Пушкинских Горах

Выставка «Сказочные куклы народов России» организована в здании администрации Пушкиногорского округа (улица Ленина, дом 6, второй этаж). Как сообщила глава округа Оксана Филиппова в Telegram, здесь представлены куклы - творческие работы участников районного конкурса декоративно-прикладного творчества, посвящённого Году единства народов России.
Фотографии: Оксана Филиппова / Telegram
Воспитанники детских садов, школ, Школы искусств имени С. С. Гейченко, работники учреждений образования и культуры, жители района представили целую галерею образов кукол народов страны: от русской красавицы до осетинской невесты.
Выставка будет работать до 30 апреля.
