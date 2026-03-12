Вечер памяти к 100-летию поэта Евгения Изюмова состоится сегодня в Пскове

Вечер памяти к вековому юбилею псковского поэта, журналиста и краеведа Евгения Изюмова состоится сегодня в Псковской областной научной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото: Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова

Вечер памяти Евгения Изюмова начнется 12 марта в 16.00 в актовом зале библиотеки имени Курбатова.

Ранее библиотека подготовила выставку, посвященную поэту.

«Чтобы представить творчество нашего земляка, показать неиспользованный потенциал автора, осветить оставшиеся в тени стороны его дарования, а также привлечь внимание филологов к изучению наследия многогранного и самобытного поэта, посвятившего свою жизнь и деятельность Псковскому краю, Псковская областная библиотека выпустила три поэтических сборника «Из поэтического наследия Е. А. Изюмова» и четыре сборника «Из прозаического наследия Е. А. Изюмова». Со всем можно познакомиться на выставке», - рассказали в библиотеке.

Имя Евгения Изюмова прочно вошло в историю псковской литературы и краеведения. Для всех пытливых и любознательных труды сослужат добрую службу. А желающие приобщиться к истории края с «лирической» точки зрения удовлетворят эту потребность чтением его стихов.

Лирике Изюмова присущи светлое мироощущение и мягкие, песенные интонации. Его поэзия понятна любому читателю, поскольку проста, естественна и идет от сердца, пояснили в библиотеке.

Как отметили в учреждении, работа журналистом, постоянное общение с людьми Псковщины, с краем, в котором он жил, не могли не сделать из Евгения Изюмова краеведа, возвращавшего из прошлого страницы истории, имена людей, которые ее творили.

К сожалению, при жизни Изюмова большая часть его произведений не была опубликована. Центральные издательства отвергали публикации его поэтических сборников, мотивируя это тем, что его поэзия слишком проста. Местные издательства тоже не вносили в план изданий краеведческие изыскания Евгения Изюмова. В 2011 году архив поэта и краеведа был передан в Псковскую областную библиотеку.