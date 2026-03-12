Загадка в подвале замка: почему петербургские археологи срочно поехали в Усвяты

Любопытная коллизия заставила петербургских археологов отправиться в Псковскую область и пополнить реестр памятников. Об истории и исследованиях Усвятского археологического комплекса рассказали научные сотрудники ИИМК РАН Иван Еремеев и Максим Бажин в Центре спасательной археологии петербургского Института истории материальной культуры РАН «АрхеоКод».

Усвятский комплекс занимает особое место в исследованиях института. Усвяты были важнейшей частью пути из варяг в греки в эпоху викингов. Здесь петербургские археологи десятилетиями вели работы, которые во многом сформировали нынешнее представление об истории Верхнего Подвинья (региона, охватывающего бассейн верхнего течения реки Западная Двина) и в целом о становлении Древнерусского государства.

Одно из городищ комплекса — Замковая гора прямо в центре современного поселка Усвяты. Это хорошо известный ученым и местной администрации памятник. Но, как неожиданно выяснилось, он не состоит на официальном учете в официальном реестре объектов культурного наследия.

Проблема обнаружилась в связи с началом реставрации усадьбы на территории городища — дома Родзянко, построенного в конце XIX века в стиле польско-литовского замка, пишет «Фонтанка.ру». Это уникальный архитектурный памятник для России; похожие есть в Белоруссии, в Польше, но у нас такой один. Любые строительные или реставрационные работы на таких объектах требуют предварительной археологической оценки и обеспечения сохранности культурного слоя. Сотрудники Центра спасательной археологии выехали в Усвяты и провели разведочные работы. И тут выяснилось, что «замок» с «секретом» — похоже, что подвалы относятся к гораздо более раннему времени. Культурный слой оказался достаточно мощный, и это позволило обосновать охранный статус памятника.