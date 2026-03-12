 
Культура

Загадка в подвале замка: почему петербургские археологи срочно поехали в Усвяты

0

Любопытная коллизия заставила петербургских археологов отправиться в Псковскую область и пополнить реестр памятников. Об истории и исследованиях Усвятского археологического комплекса рассказали научные сотрудники ИИМК РАН Иван Еремеев и Максим Бажин в Центре спасательной археологии петербургского Института истории материальной культуры РАН «АрхеоКод».

Видео: «АрхеоКод» / «ВКонтакте»

Усвятский комплекс занимает особое место в исследованиях института. Усвяты были важнейшей частью пути из варяг в греки в эпоху викингов. Здесь петербургские археологи десятилетиями вели работы, которые во многом сформировали нынешнее представление об истории Верхнего Подвинья (региона, охватывающего бассейн верхнего течения реки Западная Двина) и в целом о становлении Древнерусского государства.

Одно из городищ комплекса — Замковая гора прямо в центре современного поселка Усвяты. Это хорошо известный ученым и местной администрации памятник. Но, как неожиданно выяснилось, он не состоит на официальном учете в официальном реестре объектов культурного наследия.

Проблема обнаружилась в связи с началом реставрации усадьбы на территории городища — дома Родзянко, построенного в конце XIX века в стиле польско-литовского замка, пишет «Фонтанка.ру». Это уникальный архитектурный памятник для России; похожие есть в Белоруссии, в Польше, но у нас такой один. Любые строительные или реставрационные работы на таких объектах требуют предварительной археологической оценки и обеспечения сохранности культурного слоя. Сотрудники Центра спасательной археологии выехали в Усвяты и провели разведочные работы. И тут выяснилось, что «замок» с «секретом» — похоже, что подвалы относятся к гораздо более раннему времени. Культурный слой оказался достаточно мощный, и это позволило обосновать охранный статус памятника.

«Хотелось бы, конечно, чтобы экспедиция в Усвятах приобрела постоянный формат, потому что это памятник уровня Гнёздово, Старой Ладоги. То есть, можете себе представить: пять городищ, древнерусский город, позднесредневековый город, уникальный для России архитектурный ансамбль. Я надеюсь, что нам удастся организовать здесь работы нашего института», — отмечает Иван Еремеев.
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026