Культура

Начитанных и активных псковичей приглашают на литературную викторину

Псковский городской молодёжный центр приглашает активных и начитанных горожан на литературную викторину 6 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодёжном центре.

Фото: официальный сайт Псковского городского молодёжного центра

Участникам предстоит объединиться в команды от трёх до пяти человек и проверить свои знания литературы в нестандартном формате. Организаторы подготовили разнообразные и увлекательные вопросы, которые потребуют не только эрудиции, но и смекалки, а также умения работать в команде.

Мероприятие состоится бесплатно в креативном пространстве «Лофт», начало в 18:30.

Количество команд ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация.

Викторина проводится в рамках проекта «Литературное пространство молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.