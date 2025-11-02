Культура

Псков примет передвижную выставку к 100-летию Московского художественного училища

Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова готовится принять передвижную учебно-методическую выставку работ студентов Московского художественного училища памяти 1905 года. Экспозиция посвящена 100-летнему юбилею училища — одному из старейших художественных учебных заведений России. Об этом сообщил колледж искусств в социальной сети «ВКонтакте».

Выставка представляет собой уникальную возможность для псковских студентов, художников и всех ценителей искусства познакомиться с эталонными учебными работами, созданными в стенах знаменитого училища. Именно его стены покинули многие выдающиеся художники и педагоги современности, воспитавшие целую талантливых и прославленных мастеров российского искусства.

Передвижная учебно-методическая выставка сформирована из работ, хранящихся в учебно-методическом фонде училища. Работы отбирались таким образом, чтобы показать основные учебные задания по рисунку и живописи, входящие в учебные программы по данным дисциплинам.

Работы охватывают достаточно большой временной диапазон от 1950-х годов до летнего просмотра 2024 года. Они отражают пластические предпочтения и поиски времени своего создания. Также отличаются преподавательские почерки. Общими же являются уважение к конструктивному, но при этом средовому рисунку, сдержанная цветовая палитра, живая манера письма, внимание к человеку и окружающей жизни.

Выставка будет проходить по адресу: Псков, улица Набат, дом 5.