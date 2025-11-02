Культура

Хиты рок-групп The Beatles, Nirvana, Rammstein и Queen прозвучат на органе в Пскове

Концерт органной музыки из цикла «От Баха до рока» состоится в воскресенье, 9 ноября, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото представлено организаторами концерта

В концерте примет участие виртуозный и харизматичный петербуржский органист Сергей Буслов, выпускник кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, преподаватель класса «Орган» в ДМШ №8 им. Г.П. Вишневской Кронштадтского района города Санкт-Петербург, лауреат всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов.

В программе концерта «От Баха до рока» прозвучат музыкальные произведения XVII-XXI веков: Иоганна Себастьяна Баха, величайшего немецкого композитора в истории музыки и органиста эпохи барокко, мастера полифонии и гармонии, выдающегося автора органной и клавирной музыки, Антонио Лучо Вивальди, итальянского композитора и скрипача-виртуоза эпохи барокко, автора цикла «Времена года», Шарля-Камиля Сен-Санса, выдающегося французского композитора-романтика и органиста-виртуоза, Анри Констана Габриеля Пьерне, французского композитора и органиста XIX-XX столетия, Витторио Монти, итальянского композитора и скрипача XIX-XX века, Сэра Джеймса Пола Маккартни, современного британского музыканта и композитора, одного из основателей и участников группы «The Beatles», одного из самых успешных музыкантов в истории, Карла Уильяма Пампа Дженкинса, современного английского композитора и мультиинструменталиста, Курта Дональда Кобейна, основателя вокалиста и гитариста американской группы «Nirvana», самого известного представителя стиля грандж, Эндрю Ллойд Уэббера, современного английского композитора, автора всемирно известных мюзиклов, Рихарда Цвена Круспе, немецкого соло-гитариста и одного из основателей индастриал-метал-группы «Rammstein», Арама Ильича Хачатуряна, выдающегося армянского советского композитора, чьи балеты принесли ему мировую славу, и Сэра Брайана Гарольда Мэя, британского рок-музыканта, композитора и гитариста группы «Queen», автора многих хитов. Изюминкой концерта станет исполнение мировых хитов рок-групп «The Beatles», «Nirvana», «Rammstein» и «Queen» на органе!

Посещение концертов осуществляется по пригласительным. Их можно получить непосредственно перед выступлением. Храм открывается за 45 минут до начала. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. Перед концертом звучит художественное слово.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Адрес: Псков, улица Плехановский Посад, 64.