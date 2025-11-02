Культура

В Пскове стартует детский творческий фестиваль «Зажигая звёзды»

В преддверии новогодних праздников в Пскове пройдёт творческий фестиваль «Зажигая звёзды». Участие в нём примут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 18 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Участники смогут продемонстрировать свои способности и таланты в пяти номинациях: «Вокал», «Хореография», «Художественное слово», «Медиа» и «Рукоделие». Все творческие работы и выступления должны соответствовать общей теме «Зимняя сказка».

Заявки на заочный этап принимаются в онлайн-формате до 23 ноября. После оценки жюри лучшие участники будут приглашены в финал, который состоится в очном формате в декабре. Он включит в себя досуговую и образовательную программу, а кульминацией станет гала-концерт. Финалистов ждут дипломы и подарки.

По словам руководителя проекта Марии Каменской, фестиваль «Зажигая звёзды» станет ярким предновогодним событием для многих ребят и даст возможность показать свой талант широкой публике, поверить в себя и свои силы.

Проект реализуется за счёт конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области.