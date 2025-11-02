Культура

Псковский музей просит школьников спасти новогоднее торжество

Псковский музей-заповедник приглашает школьников на программу «Новогодняя канцелярия». Это история о том, как празднование самой волшебной ночи в году оказалось под угрозой из-за рассеянности Деда Мороза. Участникам программы предстоит во всем разобраться и спасти новогоднее торжество, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

«Внучка Деда Мороза Снегурочка получает письмо. Оказывается, что в Приказной палате Псковского кремля у ее дедушки остались незавершенные дела, и пока все они не будут закончены, Новый год не настанет. На этом настаивает принципиальный блюститель закона – дьяк Феодосий Филиппович. На помощь приходят дети. Улаживая канцелярские неурядицы сказочных героев, они не только спасут любимый праздник, познакомятся с работой Приказной палаты, но и изготовят своими руками печать», - рассказали подробности в музее.

Программа предназначена для учащихся 1–5 классов и проводится для организованных групп по предварительным заявкам в Приказной палате Псковского кремля (улица Кремль, дом 4).

Телефон для справок и заявок: +78112331065.