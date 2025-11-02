Культура

«Что, как не горы, вдохновляет писателей»: на «Ленфильме» покажут фильм о знакомых пушкиногорцам великанцах

Завтра, 8 ноября, на киностудии «Ленфильм» состоится премьера фильма «Великанцы», сообщает электронная газета «Metro новости». Главными героями документальной картины стали четырёхметровые театральные куклы — Достоевский, Пушкин и Гоголь, которых псковичи знают по участию театра «Кукольный формат» во Всероссийских Пушкинских праздниках поэзии (Днях пушкинской поэзии и российской культуры) в Пскове и в Государственном музее-заповеднике «Михайловское».

Кадр из фильма «Великанцы» со страницы «Metro новости» в социальной сети (фото предоставлено театром «Кукольный формат»)

В Пушкинском заповеднике напомнили, что несколько лет подряд, с 2022 года, эти гиганты русской литературы (а в 2023 году ещё и Даниил Хармс заодно с ними) открывали праздничное шествие по улицам Пскова, а затем отправлялись в «Михайловское».

«Великанцы» на Поэтической поляне в «Михайловском». Фото Артёма Татаренко (Псковская Лента Новостей)

«В городе, говорят, их появление в первое мгновение вызвало противоречивые чувства благородной публики, — так, например, описывает премьерное выступление «Великанцев» в областном центре репортёр «Псковской провинции». — А вот на Поэтической поляне в обрамлении берёз, елей и сосен до неба они были чрезвычайно “в меру“. Народ плясал с самым весёлым из них — Фёдором Михайловичем, обнимал Николая Васильевича и читал Александру Сергеевичу его же стихи». А вот на улицах северной столицы великанцы появились намного раньше, рассказывает корреспондент «Metro». Это случилось десять лет назад, на празднике «День Достоевского». Придумали и создали успешный проект художественный руководитель театра «КУКФО» Анна Викторова и актёр театра и кино Михаил Васильев.

Александр Пушкин у своего дома-музея в «Михайловском». Фото Натальи Алексеевой (музей-заповедник «Михайловское»)

Съёмки фильма «Великанцы» (автор сценария и режиссёр — Юрий Мокиенко, выпускник мастерской Александра Сокурова) проходили в Петербурге, Московской области и даже в Северной Осетии. «Всё-таки классикам нужны новые впечатления. А что, как не горы, вдохновляет писателей на создание новых шедевров», — цитирует «Metro» Анну Викторову. Для съёмок были созданы новые куклы — на метр выше и намного подвижнее прежних.

«В фильме процесс оживления кукол приобретает характер эксперимента, выходящего за рамки традиционного ремесла кукольного театра, — рассказывает Анна Викторова. — В горах наши великанцы встречают рассвет, любуются пейзажами. В результате их первое путешествие заканчивается совершенно неожиданным образом, и это заставляет нас, их создателей, по-новому увидеть своих кукол. Это фильм об оживлении неживого».