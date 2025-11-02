Культура

Презентация и творческая встреча с автором книги «#дианкинысказки» пройдёт в Пскове

8 ноября в 16.00 Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва приглашает на творческую встречу и презентацию книги Дианы Константиновой «#дианкинысказки», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Изображение: Библиотека им. И.И. Василёва

Диана Константинова - финалистка Всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова «Филатов Фест», гран-при фестиваля молодых поэтов «Мцыри», победитель и призер множества всероссийских и областных поэтических конкурсов.

В формате живого разговора она поделится своими стихами, в том числе и неопубликованными, и историями их создания, а также расскажет о своем первом сборнике стихов «Дианкины сказки», который был выпущен в 2022 году и вошел в шорт-лист Всероссийской премии «Гипертекст».

Специальный гость встречи — музыкант Вадим Флаворс. Прозвучат песни из совместного проекта Дианы и Вадима «Маршрут перестроен». Также можно будет познакомиться с иллюстратором сборника — художницей Кирой Харлашовой.

Вход свободный, но количество мест ограничено. Запись по телефону: 8 (8112) 33-11-23.