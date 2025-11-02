Псковcкая обл.
Культура

Книгу участника Псковской духовной миссии представили в городской библиотеке

09.11.2025 10:00|ПсковКомментариев: 0

В Центральной городской библиотеке Пскова (на улице Конной) состоялась презентация книги «На путях испытаний и надежды» участника Псковской духовной миссии протоиерея Георгия Тайлова, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека

Георгий Тайлов родился и учился в Латвии. С 1941 по 1944 год по благословению митрополита Сергия (Воскресенского) служил в Псковской духовной миссии, которая окормляла население на занятых немцами территориях. В это время священник способствовал восстановлению храмов и богослужебной деятельности в Островском районе (Велье, Печане), Пушкиногорском, Сошихинском и Новоржевском районах.
После закрытия Псковской миссии в 1944 году отец Георгий переехал в Гавры Пыталовского района, село родителей жены, чтобы начать служение в храме погоста Коровск, но очень скоро был арестован НКВД.

Составитель книги «На путях испытаний и надежды», декан исторического факультета Свято-Филаретовского института Константин Обозный, сказал, что это одно из лучших изданий их типографии, потому что в его подготовке был задействован целый коллектив учёных. Они не только смогли расшифровать и уточнить рукописные воспоминания Георгия Тайлова, но также основательно поработали в архивах и разыскали сведения об упомянутых автором «соузниках», благодаря чему составили внушительный справочный аппарат.

Константин Обозный также рассказал про свой опыт общения с Георгием Тайловым, который скончался в 2014 году и всего несколько месяцев не дожил до своего столетия. Как его поразила необыкновенная память этого человека, а также его «очень красивый бархатный баритон».

Этот человек был арестован в 1944 году и находился в лагерях до 1955-го, а в начале 90-х в Латвии, где он жил после освобождения, были впервые опубликованы его воспоминания об этом периоде. Однако не полностью и с искажениями. Поэтому и возникла идея переиздать их. В новом издании тексты воспоминаний снабжены фотографиями из архива семьи Тайловых, а также подробными комментариями, там расшифрованы имена, топонимы, географические упоминания, термины церковного, тюремного и национального происхождения.

В книгу, изданную Свято-Филаретовским институтом, вошли 4 текста: написанная протоиереем Георгием Тайловым биография, записки о жизни в неволе и о том, каково ему пришлось после освобождения, когда он не мог получить прописку, не мог устроиться на работу и служить в храме и даже не мог жить вместе со своей семьёй, глава под названием «Соузники» (это записки автора о священниках, с которыми он познакомился в сталинских лагерях), а также духовное завещание Георгия Тайлова, составленное им ещё в конце 70-х годов.

Участники вечера читали вслух отрывки из этой книги и посмотрели презентацию из фотографий, рассказывающую про жизнь протоиерея Георгия Тайлова. А Константин Обозный рассказал, что известно о родителях этого человека и о тех людях, кто его воспитал после того, как он потерял отца и мать. И как Георгий Тайлов попал в группу миссионеров, которые были отправлены в Псковскую область восстанавливать церковную жизнь после того, как она была оккупирована фашистами, а после получил за это 20 лет каторжных работ и вышел на свободу только через 11 лет. По воспоминаниям Георгия Тайлова, когда он собирался в Псков, ему посоветовали взять с собой самую большую чашу для причастий, поскольку храмов на советской территории осталось мало, а истосковавшиеся по вере люди приходили на службы толпами.

Константин Обозный также сказал, что если кто-то хочет понять, что такое была Псковская духовная миссия, то ему надо смотреть не фильм Владимира Хотиненко «Поп» («очень хороший, но не про Псковскую миссию»), а разыскать в сети фильм рижских документалистов, которые в своё время постарались собрать все возможные свидетельства об этом феномене.

«Все участники Псковской духовной миссии – апостолы нового времени», - подвела итог этой встречи писатель Татьяна Дубровская, которой и принадлежит идея провести в Пскове презентацию книги «На путях испытания и надежды».

Источник: Псковская Лента Новостей
