Фотовыставка псковского рентгенолога откроется в центральной библиотеке 14 ноября

В Центральной городской библиотеке Пскова 14 ноября откроется выставка фотографии одного из ведущих рентгенологов города Виктора Мясникова «Новый старый Псков», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Изображение здесь и далее: Центральная городская библиотека

В экспозиции представлено 25 работ, посвященных Пскову и его окрестностям, древностям и святыням псковской земли. Все фотографии перенесены на холст, что создает иллюзию живописи и является художественным проектом автора, который давно общается и дружит с участниками Псковского общественного регионального движения «ПсковАрт».

«В этих работах нет налета репортажности, а есть только вдумчивое отношение к миру. Нирвана волны, панорама Выбут, переплетённые корни, мозаика ветвей, псковские вертикали - нечто постоянное и непреходящее, вневременное. Были ли эти снимки сделаны сегодня, вчера или много лет назад? Это не так важно. Главное в фотографиях Виктора - пространство бытия, сжатое в один миг», - полагает куратор выставки художник, участник движения «ПсковАрт» Эдуард Шарипов.

«В ноябре, 8 числа, отмечают День рентгенолога, эту выставку я посвящаю моим друзьям и коллегам», — сообщил Виктор Мясников.

Выставка будет работать до 3 декабря