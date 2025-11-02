Псковcкая обл.
Культура

Специалисты из центра имени Грабаря изучают церковь Успения Богородицы в псковской деревне Мелетово

10.11.2025 16:21|ПсковКомментариев: 0

Реставратор высшей категории, заведующий научно-реставрационной мастерской «Иконотека А.Н. Овчинникова» ВХНРЦ имени И.Э. Грабаря Александр Горматюк вместе с коллегами посетил церковь Успения Богородицы в Мелетово, которая находится в оперативном управлении Псковского музея-заповедника. Целью визита была актуализация накопленного материала о храме, который может помочь будущей реставрации памятника, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«Для нас важной задачей было сопоставить наследие, оставленное Адольфом Николаевичем Овчинниковым, с внутренним убранством храма. Среди материалов – кальки, эскизы, чертежи, схемы росписей, дневниковые записи, а также копии в натуральную величину, созданные по технологии приближенной к авторской живописи. Мы увидели все эти сюжеты внутри архитектуры памятника, как часть первоначального замысла древних мастеров», – рассказал Александр Горматюк.

Как отметил эксперт, дополнительное изучение памятника станет толчком к развитию как выставочных, так и научных проектов по расшифровке тех сложных иконографических сюжетов, которые присутствуют в росписи церкви Успения Богородицы. До сих пор многие из них остаются не до конца расшифрованными и являются неким «секретом» и «загадкой» для научного сообщества.

«Очень важный аспект, конечно же, сохранение этого памятника. Многие вопросы реставрации, которые были решены в 60-70-х годах, себя исчерпали, и на сегодняшний момент возникает необходимость повторной реставрации. Предварительная часть работ уже проведена нашими коллегами, часть в перспективе должна быть сделана. И, конечно, нам важно привлечь внимание к этом памятнику. Это забота, которую в свое время на себя взвалил Адольф Николаевич», – подчеркнул реставратор из центра имени И.Э. Грабаря.

Речь идет о российском художнике-реставраторе высшей квалификации, специалисте по христианской символике, эксперте-исследователе технологии средневековой живописи, копиисте средневековых памятников, педагоге, сотруднике ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря Адольфе Овчинникове. В 1950-е годы он был привлечен известным искусствоведом Н.Н. Померанцевым к работе в церкви Успения Богоматери в Мелетово. Овчинниковым были выполнены копии фресок 1465 года.

Часть этих копий-реконструкций находится в фондах Псковского музея-заповедника и была представлена на выставке «Образы Мелетовской стенописи», приуроченной к 560-летию росписи церкви Успения Богородицы в Мелетово. Выставочный проект был представлен с февраля по сентябрь 2025 года в Приказной палате Псковского кремля.

«Благодарим сотрудников реставрационного центра имени Грабаря за интерес к уникальному памятнику мирового значения – Церкви Успения Богородицы (XV в.). Только благодаря самоотверженному труду реставраторов возможно сохранение этой уникальной жемчужины Псковской земли. Вы даете бесценную возможность нашему и будущим поколениям быть причастными к духовной культуре России», - отметили сотрудники музея.
Источник: Псковская Лента Новостей
