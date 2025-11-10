Культура

В Пскове продолжают восстанавливать объект культурного наследия на улице Воеводы Шуйского

Сотрудники министерства культурного наследия Псковской области провели инспекционный визит для проверки соблюдения требований к работам по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой» XIX – XX веков, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве.

Фото здесь и далее: группа сети «ВКонтакте» «Министерство культурного наследия Псковской области»

Объект расположен по адресу: Псковская область, город Псков, улица Воеводы Шуйского, дом 16/2.

Проектную документацию разработало ООО «ПромЖилСтрой» из Пскова. Работы на объекте выполняет подрядная организация ООО «Строй Д». Заказчиком работ выступает ООО «Псковмясопром».

На момент инспекции специалисты зафиксировали выполнение следующих видов работ: пробивка проемов, устройство стен и перегородок, раскрытие оконных проемов подвала с устройством световых приямков, а также устройство обоймы по периметру существующих стен для усиления их фундаментов.