Культура

Четырех псковских писателей отметили наградами на конкурсе «Связь поколений»

Сразу четырем писателям из Псковской области присуждены награды Международного литературного и песенно-музыкального конкурса имени М. В. Исаковского «Связь поколений». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Смоленской областной организации «Союза писателей России».

Фото: Смоленская областная организация «Союза писателей России»

Высокой награды удостоился невельский поэт, прозаик и краевед Геннадий Синицкий. Он был признан лауреатом конкурса в номинации «Публицистика» (возрастная категория старше 36 лет).

Дипломантами творческого состязания стали еще трое писателей:

В номинации «Поэзия» (старше 36 лет) — поэты Марина Дрявичева из Великих Лук и Юрий Иванов-Скобарь из деревни Бардово Бежаницкого района;

В номинации «Малая проза» (старше 36 лет) — поэт и прозаик Анатолий Москалинский из Пскова.

Международный литературный музыкально-поэтический конкурс «Связь поколений» проводится ежегодно и посвящен М.В. Исаковскому, создавшему Смоленскую писательскую организацию в 1924 году. Его целью является осуществление преемственности связи поколений, патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания, сохранения исторической памяти, налаживания международного сотрудничества в сфере литературного музыкально-поэтического творчества, поиска и популяризации новых талантов.