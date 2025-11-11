Культура

Музей-заповедник «Михайловское» представил свои просветительские программы на семинаре «Орлята России»

Сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» приняли участие в работе семинара-совещания по реализации программы «Орлята России», направленной на развитие социальной активности учащихся начальных классов. Как сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей руководитель представительства Пушкинского заповедника в Пскове Владислав Семёнов, семинар состоялся 11 ноября на площадке псковского Дома молодёжи и объединил более семидесяти педагогов из различных муниципальных образований Псковской области.

Перед педагогами выступает руководитель представительства Пушкинского заповедника в Пскове Владислав Семёнов. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В ходе семинара его участникам были продемонстрированы лучшие, апробированные педагогические практики эффективного интегрирования воспитательных элементов в учебный процесс. В частности, сотрудники «Михайловского» Владислав Семёнов и Юлия Марская показали педагогам фильм-презентацию о заповеднике и рассказали о просветительской деятельности учреждения — о выставочных проектах, экскурсиях и музейных программах, ориентированных на школьников. Учителям напомнили слова легендарного хранителя псковских пушкинских мест С. С. Гейченко: «Воспитывая человека, нужно сделать ему пушкинскую прививку любви к природе, к тому, что может побуждать его к творчеству».

В «Михайловском» убеждены, что подобные встречи позволят педагогам по-новому взглянуть на работу музея, а сотрудничество музея и школы даст благотворный импульс воспитанию подрастающего поколения, положительно повлияет на развитие духовного, физического, интеллектуального и общественного потенциала каждого ребёнка.