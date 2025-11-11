Культура

Новый выпуск «Михайловской пушкинианы» доступен интернет-читателям

На официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» размещён новый, 110-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Коллаж: музей-заповедник «Михайловское». На первой странице обложки нового сборника — репродукция картины Леонида Хижинского «Михайловское. Общий вид (1937) из фондов музея-заповедника

В «Михайловском» напомнили, что в первый — основной — раздел книги вошли статьи и заметки, подготовленные по итогам Михайловских Пушкинских чтений нынешнего года. Название этой конференции — «...И голос лиры вдохновенной... / И славы блеск, и мрак изгнанья, / И светлых мыслей красота...» — вынесено в заголовок сборника. Публикации для этого раздела «Михайловской пушкинианы» подготовлены исследователями из обеих российских столиц, Пскова, Великого Новгорода, Ленинградской, Псковской, Тверской, Липецкой областей. Они вводят в научный оборот значительный массив ранее не известных материалов, документов, итогов филологических, культурологических, исторических, краеведческих исследований.

Второй раздел книги — «Гость “Михайловской пушкинианы“» — представляет читателям журналиста из Республики Казахстан.

Как пояснили в музее, новая книга, равно и другие цифровые версии «Михайловской пушкинианы» разных лет, доступна для чтения и свободного скачивания на сайте в разделе «Специалистам → Библиотека».