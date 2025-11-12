Культура

«Михайловское» представляет художницу, готовую писать Пушкиногорье днём и ночью

Местом силы и вдохновения считает псковские пушкинские места Анна Куртукова — молодая художница из Санкт-Петербурга, чьи работы сегодня, 13 ноября, экспонирует в своём официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Анна Куртукова. Ночной этюд в Тригорском. С официальной страницы музея-заповедника в социальной сети

На виртуальной выставке, размещённой в Сети в рамках интернет-проекта «Везде передо мной подвижные картины…» под тэгом #художник_и_музей — виды Михайловского и Тригорского, главный собор и Пятницкие ворота Свято-Успенского Святогорского монастыря, Савкина горка, часовенка на въездной аллее, ведущей к дому поэта в мемориальной усадьбе, и безымянная тропинка в поле.

«В Пушкинские Горы я мечтала вернуться с тех пор, как прошла здесь летнюю практику на первом курсе, — рассказывает Анна, выпускница легендарной питерской «Репинки». — Я абсолютно и навсегда была очарована видами и местами, приключенческой романтикой, которая сопровождала практику на каждом шагу. Мне нравилось путешествовать на велосипеде с этюдником или просто гулять по солнечному лесу и высматривать то, что отозвалось бы в сердце. А отзывалось многое. То, как мы делились мечтами и задумками будущих картин с друзьями-студентами на академической базе, ощущение причастности к историческим местам, усилия, с которыми нужно было добывать этюды в любую погоду днём и ночью, бесконечный смех, красота мест и душевное успокоение, которое они внушали — всё это сложилось вместе в большую любовь и благодарность к Пушкинским Горам».

Нынешним летом художница исполнила свою мечту и приехала в «Михайловское» уже самостоятельно, много работала на плэнерах, в том числе и в старинном купеческом селе Велье, которое входит в состав Пушкинского заповедника.

В музее рассказали, что любимые жанры Анны — портрет и пейзаж, а кроме живописи она занимается иллюстрацией и мультипликацией, участвует в выставках.

Анна Куртукова. Михайловское, вечер (2019). С официальной страницы музея-заповедника в социальной сети

В «Михайловском» напомнили, что проект «Художник и музей» стартовал в соцсети более пяти лет назад, летом 2020 года, и с тех пор и по сей день пользуется заслуженным вниманием интернет-пользователей. Виртуальных посетителей здесь регулярно знакомят с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших Святогорье. В музее подчеркнули, что этот проект важен как для собственно Пушкинского заповедника, так и для его потенциальных гостей: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей интересные произведения изобразительного искусства и, возможно, приобщить кого-то к этой рукотворной красоте».