«Михайловское» представляет художницу, готовую писать Пушкиногорье днём и ночью 

Местом силы и вдохновения считает псковские пушкинские места Анна Куртукова — молодая художница из Санкт-Петербурга, чьи работы сегодня, 13 ноября, экспонирует в своём официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».
Анна Куртукова. Ночной этюд в Тригорском. С официальной страницы музея-заповедника в социальной сети
На виртуальной выставке, размещённой в Сети в рамках интернет-проекта «Везде передо мной подвижные картины…» под тэгом #художник_и_музей — виды Михайловского и Тригорского, главный собор и Пятницкие ворота Свято-Успенского Святогорского монастыря, Савкина горка, часовенка на въездной аллее, ведущей к дому поэта в мемориальной усадьбе, и безымянная тропинка в поле.
Нынешним летом художница исполнила свою мечту и приехала в «Михайловское» уже самостоятельно, много работала на плэнерах, в том числе и в старинном купеческом селе Велье, которое входит в состав Пушкинского заповедника.
В музее рассказали, что любимые жанры Анны — портрет и пейзаж, а кроме живописи она занимается иллюстрацией и мультипликацией, участвует в выставках.
Анна Куртукова. Михайловское, вечер (2019). С официальной страницы музея-заповедника в социальной сети
В «Михайловском» напомнили, что проект «Художник и музей» стартовал в соцсети более пяти лет назад, летом 2020 года, и с тех пор и по сей день пользуется заслуженным вниманием интернет-пользователей. Виртуальных посетителей здесь регулярно знакомят с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших Святогорье. В музее подчеркнули, что этот проект важен как для собственно Пушкинского заповедника, так и для его потенциальных гостей: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей интересные произведения изобразительного искусства и, возможно, приобщить кого-то к этой рукотворной красоте».