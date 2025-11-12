Курсы повышения квалификации преподавателей эстрадного вокала прошли в Пскове

Областные курсы повышения квалификации преподавателей эстрадного вокала прошли в Псковском областном колледже искусств имени Николая Римского-Корсакова, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.
Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Николая Римского-Корсакова
Курсы состоялись для преподавателей эстрадного вокала из детских музыкальных школ, школ искусств и учреждений дополнительного образования. В работе участвовали специалисты из городов Псков, Великие Луки, Невель, Пыталово, Порхов, Дно, Печоры и посёлков Дедовичи, Плюсса, Струги Красные, Локня, Соловьи, Неёлово, Палкино, Ямм, а также преподаватели самого колледжа.
Ведущим спикером выступила Ариадна Карягина — вокальный педагог, фонопед, лауреат международных фестивалей и премии правительства Санкт-Петербурга. Она представила авторские методики работы с голосом и провела лекции и практические занятия.
Преподаватели колледжа провели мастер-классы и тренинги: Екатерина Камалова обучала эстрадно-джазовому вокалу, Тимофей Никогосов — музыкальной информатике, Григорий Галковский — фонетике английского языка в песенных жанрах, Юлия Зубрилина — сценической речи и актёрскому мастерству, Илона Гончар — сценическому движению и хореографии, а Ирина Галковская — истории эстрадно-джазовых стилей.
На курсах также обсудили вокальную психологию, исполнительские трудности, преодоление зажимов, дикционные проблемы в пении, дыхательные практики, функциональную разминку и пластическую выразительность, а также историческое развитие жанров эстрадно-джазовой музыки.
В работе курсов участвовали студенты специальности «Музыкальное искусство эстрады». На своих примерах они демонстрировали методические приёмы, а преподаватели давали рекомендации и показывали специальные упражнения для дыхания, интонации и фонетики.