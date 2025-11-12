Культура

Псковская библиотека отметит вековой юбилей через год после празднования 80-летия

Библиотека – центр общения и информации имени имени И. Н. Григорьева в Пскове, которая совсем недавно, в апреле, отмечала 80-летний юбилей, теперь с новыми силами готовится к гораздо более масштабному событию – столетию, которое наступит в 2026 году. Причиной для смены даты рождения послужила неожиданная находка в архивах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Сотрудники библиотеки вместе с коллегами из Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова обнаружили в газете «Псковский рабочий» за 11 февраля 1941 года статью, посвященную 15-летию первой детской библиотеки Пскова. Эта находка доказывает, что библиотека была открыта не в апреле 1945 года, как считалось десятилетиями, а гораздо раньше – 15 февраля 1926 года.

Согласно архивному материалу, свое первое пристанище библиотека нашла в Детском доме культуры (позже известном как Дом пионеров). Уже тогда ее фонды насчитывали три тысячи книг, а в картотеке зарегистрировали 300 читателей. К 1941 году библиотека разрослась до впечатляющих масштабов: фонд составлял 22 009 экземпляров, а количество читателей увеличилось в полтора раза.

Работала библиотека уже тогда по современным стандартам: было организовано два абонемента – для младших (1-4 класс) и старших (5-10 класс) школьников, а также читальня с детскими газетами и журналами. Возглавляла коллектив Л. Богунова, а среди сотрудников были заведующая абонементом старшеклассников Л. Дмитриева и старейший работник, заведующая читальней Э. Корб.

В то время сотрудники городской детской библиотеки занимались в основном тем, что устраивали громкие читки и использовали при этом эпидиаскоп – прибор, позволяющий проецировать изображение на экран. А 24 апреля 1935 года библиотеку в Пскове посетил писатель Самуил Маршак.

После централизации библиотечной системы, с 1 декабря 1977 года городская детская библиотека №1 стала называться Детским отделом. 20 августа 1994 года по приказу отдела культуры администрации города Пскова была сформирована новая структура детской библиотеки, и она переехала на улицу Юбилейную. К отделу был добавлен фонд закрытого филиала, и обновленная детская библиотека получила новое название – «Центр общения и информации детей и взрослых» с функцией методического центра по организации работы с детьми.