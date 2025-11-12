Культура

Путешествие в мир пейзажа ждет юных псковичей в музее 30 ноября

Псковский музей-заповедник приглашает детей и родителей на цикл встреч «Путешествие по Картинной галерее для самых маленьких», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

«Каждый наш урок — это увлекательное знакомство с шедеврами Картинной галереи, где мы будем обсуждать картины и выполнять творческие задания!» - отметили в музее.

На первой встрече участников ждет путешествие в мир пейзажа. Вместе с проводником — опытным путешественником и истинным любителем искусства вороном Марком — дети будут смотреть, общаться, придумывать и рисовать.

Мероприятие состоится 30 ноября (воскресенье) в 11:30. Адрес: улица Некрасова, 7.

Телефоны для записи: +78112292260, +78112292259, +79113580816.

Обязательная предварительная запись.