Культура

Студийцы из «Михайловского» попробовали себя в роли музейных реставраторов

15.11.2025 21:40|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 15 ноября, начался новый учебный год в Студии эстетического развития детей, работающей при Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в информационной службе музея со ссылкой на куратора проекта — методиста и педагога, руководителя отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского Заповедника Татьяну Тимошину, первое занятие по традиции было посвящено знакомству с музеем. Речь шла о предметах, которые здесь можно увидеть, и о людях, которые здесь работают. Главным героем этого дня для детей стал музейный реставратор.

«Ребята побывали в одном из выставочных залов музейного Научно-культурного центра, где увидели старинную красивую мебель, — рассказала Татьяна Тимошина. — А ещё они узнали, что поступившая в музей мебель часто “болеет“, и тогда ей требуется грамотный ремонт, восстановление, иными словами — реставрация. А помогает “вылечить захворавшее кресло или стол“ наш “музейный доктор“ — реставратор».

Секретами своей профессии с детьми поделился один из сотрудников Пушкинского Заповедника — художник-реставратор Николай Оболоник.

«Конечно, всем сразу захотелось попробовать себя в этом непростом ремесле, — рассказывает Татьяна Тимошина. — Ребята рассматривали красивую ткань, которая используется для обивки мебели, подбирали по цвету разные кусочки дерева, сравнивали фрагменты резного декора. А сколько эмоций испытали наши юные гости, когда им разрешили (разумеется, под присмотром педагогов) прибить ткань к деревянной планке!».

Завершилось первое занятие студии творческим заданием: дети рисовали красивую мебель — конечно же, уже отреставрированную.

В «Михайловском» добавили, что участниками урока, который назывался «“Я поведу тебя в музей“. Знакомство с музейными профессиями: реставратор», стали 13 дошкольников и младших школьников из Пушкиногорского и соседнего Новоржевского районов. Многие из ребят посещали занятия студии и в прошлом учебном году.

В этом сезоне их ждут новые темы и новые творческие задания.

Напомним, что в занятия для студийцев в «Михайловском» часто проводят в интерьерах развёрнутых здесь выставок, полагая очень важным знакомить ребят с высокими образцами искусства — как современного, так и пушкинской поры. Проект реализуется в соответствии с традиционными духовно-нравственными ценностями РФ и направлен на сохранение историко-культурного наследия народов России, поддержку русской культуры, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей, поддержку материнства и детства, на патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
Лента новостей
