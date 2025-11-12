Культура

В Пскове открылась выставка фотографий врача-рентгенолога

Выставка фотографии рентгенолога Виктора Мясникова «Новый старый Псков» открылась в Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной). На выставке представлено 25 работ, напечатанных на холсте, из-за чего посетители читального зала иногда принимают их за картины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова.

Представляя автора этих фотографий, библиотекари рассказали, что он не просто доктор, а многогранная творческая личность и давно дружит с участниками Псковского регионального общественного движения «ПсковАрт». Поэтому куратором этой выставки стал художник Эдуард Шарипов.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Эдуард Шарипов заявил, что Псков даёт творческим людям «удивительную матрицу видения», благодаря чему у псковичей «мысль не оторвана от чувства», и объяснил, как это проявляется в работах Виктора Мясникова. Он подчеркнул, что на фотографиях Виктора Мясникова дальний и ближний планы сосуществуют и поэтому если эти снимки увеличить, то магия не пропадёт и «формат не развалится».

Сам Виктор Мясников признался, что сначала думал выставить в библиотеке на Конной свою личную коллекцию картин Эдуарда Шарипова. Но в процессе подготовки этой выставки выяснилось, что картины эти разошлись по многочисленным родственникам коллекционера, а оставшиеся у него дома он не успевает оформить в подобающие им рамы. Поэтому друзья посоветовали ему представить на суд псковичей собственное творчество. При этом Виктор Мясников избегает называть себя фотографом, а представился публике как «фотолюбитель со стажем», хотя занимается фотографией уже полвека.

Он сказал, что в его детстве искусство фотографии походило на волшебство, потому что процесс этот был затратным не только по деньгам, но и по усилиям, которые приходилось прилагать для того, чтобы получить качественный снимок. По словам Виктора Мясникова, сейчас всё гораздо проще: все, у кого есть мобильник, немного фотографы. Но Виктор Мясников по-прежнему колдует над своими снимками в фотолаборатории, добиваясь нелюбительского качества печати.

Ещё один его друг, фотограф Николай Владимиров, рассказал собравшимся в библиотеке, что Виктор Мясников вдобавок увлекается скульптурой «и может за полчаса слепить меня, вас и кого угодно – так, что будет очень похоже». Выяснилось также, что этот врач-рентгенолог в молодости даже подумывал поступать на художника в Мухинское училище, но потом всё-таки решил лечить людей. Поэтому Николай Владимиров пожелал всем «окружать себя такими же прекрасными людьми, как Виктор Мясников», а виновнику торжества – когда-нибудь устроить выставку фотографий, «сделанных рентгенаппаратом из космоса».

Выставка фотографий Виктора Мясникова в читальном зале библиотеки на Конной будет работать до 3 декабря.

Виктор Мясников родился 1 мая 1956 года в городе Казалинск Кзыл-Ординской области Казахской ССР. Детство провел в Алма-Ате. С 1970 года живет в Пскове. В 1980 году окончил Ленинградский санитарно-гигиенический институт.