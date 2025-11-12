Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Завершается строительство «Надвратного дома»
Доставка газа прекращается с 1 января
где подают лучший завтрак
«Гельдт»
Как устроить свидание мечты?
ESG-активность на Некрасова
Новогодний корпоратив
Господин Рейтингомер
Вакансии Россети
77 лет на страже прав трудящихся
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Город Рождества
Как звучат псковичи
 
 
 
ещё Культура 12.11.2025 09:400 «Дневной дозор»: Нужно ли запретить произведения литераторов-антисоветчиков? 16.11.2025 12:000 Псковский музей приглашает на новогодние программы 16.11.2025 11:200 В Пскове открылась выставка фотографий врача-рентгенолога 15.11.2025 21:400 Студийцы из «Михайловского» попробовали себя в роли музейных реставраторов 15.11.2025 10:200 Цензурную рукопись «Письма Татьяны» впервые показали публике на выставке из «Михайловского» в Калининграде 14.11.2025 16:120 Путешествие в мир пейзажа ждет юных псковичей в музее 30 ноября
 
 
 
Самое популярное 12.11.2025 18:040 Руководитель изборского детсада Дарья Круглова скончалась на 28-м году жизни 13.11.2025 07:302 Псковскую область ждет недельная «репетиция зимы» 10.11.2025 18:040 Рейтингомер: смена глав, новый владыка и газовый кризис 10.11.2025 11:065 В Псковской области создают группу из резервистов для борьбы с БПЛА 10.11.2025 23:190 Стало известно, как два автомобиля раскидало в ДТП на проспекте Энтузиастов в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

В Пскове открылась выставка фотографий врача-рентгенолога

16.11.2025 11:20|ПсковКомментариев: 0

Выставка фотографии рентгенолога Виктора Мясникова «Новый старый Псков» открылась в Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной). На выставке представлено 25 работ, напечатанных на холсте, из-за чего посетители читального зала иногда принимают их за картины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова.

Представляя автора этих фотографий, библиотекари рассказали, что он не просто доктор, а многогранная творческая личность и давно дружит с участниками Псковского регионального общественного движения «ПсковАрт». Поэтому куратором этой выставки стал художник Эдуард Шарипов.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Эдуард Шарипов заявил, что Псков даёт творческим людям «удивительную матрицу видения», благодаря чему у псковичей «мысль не оторвана от чувства», и объяснил, как это проявляется в работах Виктора Мясникова. Он подчеркнул, что на фотографиях Виктора Мясникова дальний и ближний планы сосуществуют и поэтому если эти снимки увеличить, то магия не пропадёт и «формат не развалится».

Сам Виктор Мясников признался, что сначала думал выставить в библиотеке на Конной свою личную коллекцию картин Эдуарда Шарипова. Но в процессе подготовки этой выставки выяснилось, что картины эти разошлись по многочисленным родственникам коллекционера, а оставшиеся у него дома он не успевает оформить в подобающие им рамы. Поэтому друзья посоветовали ему представить на суд псковичей собственное творчество. При этом Виктор Мясников избегает называть себя фотографом, а представился публике как «фотолюбитель со стажем», хотя занимается фотографией уже полвека.

Он сказал, что в его детстве искусство фотографии походило на волшебство, потому что процесс этот был затратным не только по деньгам, но и по усилиям, которые приходилось прилагать для того, чтобы получить качественный снимок. По словам Виктора Мясникова, сейчас всё гораздо проще: все, у кого есть мобильник, немного фотографы. Но Виктор Мясников по-прежнему колдует над своими снимками в фотолаборатории, добиваясь нелюбительского качества печати.

Ещё один его друг, фотограф Николай Владимиров, рассказал собравшимся в библиотеке, что Виктор Мясников вдобавок увлекается скульптурой «и может за полчаса слепить меня, вас и кого угодно – так, что будет очень похоже». Выяснилось также, что этот врач-рентгенолог в молодости даже подумывал поступать на художника в Мухинское училище, но потом всё-таки решил лечить людей. Поэтому Николай Владимиров пожелал всем «окружать себя такими же прекрасными людьми, как Виктор Мясников», а виновнику торжества – когда-нибудь устроить выставку фотографий, «сделанных рентгенаппаратом из космоса».

Выставка фотографий Виктора Мясникова в читальном зале библиотеки на Конной будет работать до 3 декабря.

Виктор Мясников родился 1 мая 1956 года в городе Казалинск Кзыл-Ординской области Казахской ССР. Детство провел в Алма-Ате. С 1970 года живет в Пскове. В 1980 году окончил Ленинградский санитарно-гигиенический институт.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею запретить продажу вейпов?
В опросе приняло участие 248 человек
16.11.2025, 12:200 День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечается 16 ноября 16.11.2025, 12:000 Псковский музей приглашает на новогодние программы 16.11.2025, 11:400 В СОЦПРОФ поддержали включение в трудовой стаж обучение в педагогическом вузе 16.11.2025, 11:200 В Пскове открылась выставка фотографий врача-рентгенолога
16.11.2025, 11:000 ФНС напомнила о размере пени за просрочку оплаты налогов в 2025 году 16.11.2025, 10:400 В МВД сообщили о мошеннических схемах с использованием геолокации 16.11.2025, 10:200 В Пскове росгвардейцы задержали женщину за кражу ёлочных игрушек из магазина 16.11.2025, 10:000 Россиянам напомнили о праве на перерасчёт за плохое отопление в квартире
16.11.2025, 09:400 Импорт пива из Европы в Россию упал до минимума за десять лет 16.11.2025, 09:200 Псковский митрополит Матфей обсудил завершение возведения храма Успения Пресвятой Богородицы в Москве 16.11.2025, 09:000 Стало известно, сколько россиян получают социальную пенсию 15.11.2025, 22:000 Комитет ГД одобрил механизм обратного акциза на переработку нефти за рубежом
15.11.2025, 21:400 Студийцы из «Михайловского» попробовали себя в роли музейных реставраторов 15.11.2025, 21:200 Слуцкий предложил обезопасить покупателей квартир у пенсионеров 15.11.2025, 21:000 Псковские пожарные соревновались в быстрых шахматах  15.11.2025, 20:400 Сборная России проиграла чилийцам и потерпела первое поражение с 2021 года
15.11.2025, 20:200 Комитет Госдумы утвердил обнуление акциза на этиловый спирт при производстве АИ-92 15.11.2025, 19:541 Отчисленных студентов из Индии заключили под стражу за кражу в Пскове 15.11.2025, 19:360 Неравнодушная жительница Овсище заказала новую статуэтку взамен разбитой в мини-сквере «Белочкин хуторок» 15.11.2025, 19:200 До -5 градусов опустится температура в Псковской области 16 ноября
15.11.2025, 19:000 «Событие»: В Пскове обновили информационные стенды о Великой Отечественной войне 15.11.2025, 18:400 Госдума одобрила поэтапное снижение порога выручки для уплаты НДС малым бизнесом 15.11.2025, 18:200 В Пскове обновили информационные стенды о Великой Отечественной войне 15.11.2025, 18:000 Всероссийский День самбо в Писковичах. ФОТОРЕПОРТАЖ
15.11.2025, 17:380 Эфиопия сообщила о первой вспышке вируса Марбург 15.11.2025, 17:200 Пропавшего в 2000 году бывшего заключенного из Саратова ищут в Псковской области 15.11.2025, 17:000 Экс-министра сельского хозяйства Новгородской области Витвицкого арестовали 15.11.2025, 16:430 Нетрезвый водитель попался полицейским в Острове
15.11.2025, 16:190 В России наблюдается бум на регистрацию интеллектуальной собственности - юристы 15.11.2025, 16:000 Очередной этап операции «Чистое поколение – 2025» проходит в Псковской области 15.11.2025, 15:430 97-й день рождения встретила Почётный гражданин Псковского района, ветеран Зинаида Косьянова 15.11.2025, 15:180 Псковские росгвардейцы встретились с воспитанниками центра «Воин» в рамках Дня призывника
15.11.2025, 15:000 В Госдуме обсуждают ограничение продажи безалкогольной продукции детям 15.11.2025, 14:400 Псков назвали самым выгодным городом для отдыха до конца 2025 года 15.11.2025, 14:370 Стало известно какой автомобиль смогут купить россияне с бюджетом до миллиона 15.11.2025, 14:181 Очередная встреча с протоиереем Романом Лединым пройдет в псковской библиотеке
15.11.2025, 14:000 День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России празднуют 15 ноября 15.11.2025, 13:390 Эксперт рассказала о трендах продвижения в соцсетях 15.11.2025, 13:200 Болид запечатлел псковский астроном над Мальским озером 15.11.2025, 12:550 Один человек погиб и двое пострадали в аварии на Ленинградском шоссе
15.11.2025, 12:410 Воинское захоронение благоустроили в невельской деревне благодаря ТОС 15.11.2025, 12:170 ДТП произошло на Октябрьской площади в Пскове 15.11.2025, 11:560 Всероссийский день самбо отгремел фанфарами и бросками через плечо в Псковском округе 15.11.2025, 11:350 Град пошел в Пскове
15.11.2025, 11:200 Житель Себежского округа подозревается в фиктивной регистрации белоруса 15.11.2025, 11:001 Юрист объяснил, кому компенсируют советские вклады 15.11.2025, 10:381 Гололед образовался на дорогах Пскова и Псковской области 15 ноября 15.11.2025, 10:240 Серьезная авария произошла на путепроводе на Ленинградском шоссе
15.11.2025, 10:200 Цензурную рукопись «Письма Татьяны» впервые показали публике на выставке из «Михайловского» в Калининграде 15.11.2025, 10:000 Акне: как вернуть здоровье коже 15.11.2025, 09:420 ДТП произошло на путепроводе Северного обхода Пскова 15.11.2025, 09:240 Всероссийский день призывника отмечают 15 ноября
14.11.2025, 22:000 Врач дала советы по укреплению иммунитета перед зимой 14.11.2025, 21:400 В рамках проекта «Детская площадка» в псковском кремле прошло занятие для детей 14.11.2025, 21:200 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 15 ноября 14.11.2025, 21:000 «Беседка»: Новая русская песня на сцене псковской филармонии. ВИДЕО
14.11.2025, 21:000 Ветераны УИС Псковской области встретились с начальником регионального УФСИН 14.11.2025, 20:400 В Великих Луках отремонтировали крышу многоквартирного дома 14.11.2025, 20:200 В псковской филармонии представят народные песни в джазовой аранжировке 14.11.2025, 20:000 Названы условия компенсаций взносов на капитальный ремонт в Псковской области
14.11.2025, 19:400 Псковская певица Анна Яковлева рассказала о записи первого альбома в десять лет 14.11.2025, 19:200 На временном складе хранения в Печорах выявили нарушения пожарной безопасности 14.11.2025, 19:000 РПС и РПЦ 14.11.2025, 19:000 Восходящая звезда народной песни Анна Яковлева рассказала о своем творческом пути
14.11.2025, 18:400 Млечный путь и дуга SAR встретились над храмом Михаила Архангела в деревне Вышегород 14.11.2025, 18:330 Псковичи участвуют в российско-белорусском форуме в Минске 14.11.2025, 18:200 Увеличилось число погибших на водоемах Псковской области 14.11.2025, 18:170 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Новая русская песня на сцене псковской филармонии
14.11.2025, 18:000 В псковском колледже состоялся образовательный день, посвящённый проекту «КиберЕдинство» 14.11.2025, 17:520 Свыше 10 тонн швейцарского сыра не пропустили через границу в Псковской области 14.11.2025, 17:470 Спортсменка из Пскова участвует в сборах с национальной командой страны по гребле  14.11.2025, 17:430 Житель Острова арестован за вымогательство в интересах преступного «общака»
14.11.2025, 17:420 «Семейные ценности»: Юридические аспекты брака. ВИДЕО 14.11.2025, 17:410 Отделение «Всемирного русского народного собора» появилось в Псковской области 14.11.2025, 17:370 Житель Пскова осужден на два года колонии за кражу денег у пенсионерки 14.11.2025, 17:320 «На пятой передаче»: Типичные дорожные происшествия в Пскове и как их избежать? ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru