Культура

Первые чтения имени Михаила Петрашевского пройдут в Пскове

Первые чтения имени Михаила Петрашевского пройдут в Псковской областной библиотеке имени Курбатова 29 ноября. К обсуждению актуальных вопросов в области истории, философии, экономики и естественных наук приглашают всех желающих. Об этом сообщили в Псковской областной библиотеке имени Курбатова.

Это событие станет площадкой для обмена знаниями и идеями. Участники чтений уже приступили к подготовке.

В качестве анонса в библиотеке представили тезисы доклада Игоря Овсянникова под названием «Диалектика, как прогрессивный метод научного познания».

Регистрация на чтения проходит по ссылке.