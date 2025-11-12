Культура

Вечерка «Кузьма-Демьян» прошла в Псковском центре народного творчества

Традиционная вечерка «Кузьма-Демьян» состоялась в Псковском областном центре народного творчества 13 ноября. На Кузьминки к фольклорному ансамблю «Уграда» присоединились ребята из разных регионов Индии, которые учатся в институте медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ, а также представители РО ООО «Союз пенсионеров России». Об этом сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Ансамбль «Уграда» погрузил гостей в атмосферу народного праздника «Кузьминки», а также представили программу «Детская вечерка». Гости из Индии познакомили псковичей с индийскими фольклорными и современными танцами. Помимо этого, солистка Тембхурне Матхили исполнила песню на русском языке.

В самом разгаре вечерки все участники дружно плясали «Светит месяц» и усвятский «Топор». В завершении вечера все присутствующие угощались вкусными пирогами и киселями.

Встреча прошла в рамках проекта «Мы разные, но мы вместе!».