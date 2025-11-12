Культура

Коллекция псковских археологов пополнилась фрагментами дуговых кирпичей

Псковская археологическая коллекция пополнилась новыми фрагментами дуговых кирпичей. Это орнаментированные фигурные кирпичи арочной формы, которые использовались для оформления устья печи в 16-18 веках. Об этом сообщили в Telegram-канале «Псковская археология».

Фото здесь и далее: Псковская археология/ Telegram-канал

Широкое применение печных дуговых кирпичей известно лишь в Пскове. На сегодняшний день выделено 115 подтипов орнаментации псковских дуговых кирпичей, среди орнаментов - геометрические, растительные, стилизованные и комбинированные. Безусловным лидером является орнаментация треугольным штампом.

В разных исторических районах Пскова преобладали свои типы орнамента, что может быть связано с ремесленными мастерскими в разных частях города, которые специализировались на изготовлении печной керамики.