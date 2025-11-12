Культура

На именины Пушкинского заповедника приглашает библиотека имени Курбатова

Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова приглашает горожан и гостей города на праздник, посвященный именинам Государственного музея-заповедника «Михайловское» 21 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Мероприятие начнется в 15:00 в актовом зале библиотеки (улица Профсоюзная, 2, 1 этаж). Как сообщают организаторы, на праздник ждут сотрудников туристических фирм, экскурсоводов, преподавателей, краеведов и всех активных читателей, интересующихся литературой и историей Псковской земли. Гостей также обещают угостить традиционным именинным пирогом.

В программе мероприятия — презентация новых просветительских программ и проектов Пушкинского заповедника, запланированных на 2026 год. Особый акцент будет сделан на образовательном потенциале музейных продуктов, их соответствии современным педагогическим методикам и потребностям учащихся.

Кульминацией вечера станет выступление фольклорного коллектива «Пушкинская деревня» с уникальной программой «Каравай», которая воспевает традиции и дух пушкинского края.

Добавим, 21 ноября Русская православная церковь празднует Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. По-другому этот праздник называется Всеобщим днем ангела, поскольку «архистратиг» считается предводителем всех ангельских сил.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация по ссылке.