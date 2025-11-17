Культура

Спектакль «Шахтерская дочь» покажут в колледже искусств в Пскове

Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова примет на своей площадке речевой спектакль «Шахтерская дочь» режиссера Марии Оссовской. Поэзия как путь к Родине» колледжа искусств получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении.

Показ спектакля, основанного на тексте поэмы современного поэта из Донецка Анны Ревякиной, станет возможным благодаря культурному проекту «От Михайловских рощ до донецких степей. Поэзия как путь к Родине», который будет реализован на территории Псковской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Помимо показа спектакля, в рамках проекта в марте 2026 года в Пскове пройдут творческие встречи с современными поэтами (включая автора поэмы «Шахтерская дочь» Анну Ревякину), а также выставки, мастер-классы по сценической речи, сценическому движению, актерскому мастерству для студентов и школьников, курсы повышения квалификации для педагогов творческих коллективов из районов Псковской области.

В октябре 2026 года в День лицейской годовщины в Пушкинских Горах состоится первый псковский фестиваль речевых спектаклей, принять участие в котором смогут любые школьные театры и театральные студии Псковской области.

«Псковский колледж искусств выступает генеральным партнером проекта "От Михайловских рощ до донецких степей", благодаря которому поэзия современных поэтов-патриотов будет чаще звучать со сцены и войдет в репертуар детских и юношеских творческих коллективов в различных населенных пунктах нашего региона», - сообщили в колледже.