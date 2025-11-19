Культура

Псковичей пригласили на онлайн-программу к 80-летию начала Нюрнбергского процесса

Музей Победы пригласил жителей Псковской области на специальную онлайн-программу к 80-летию начала Нюрнбергского процесса. 20 ноября на сайте культурной площадки можно будет познакомиться с электронной выставкой и посмотреть документальный фильм, посвященные главному военному суду XX века, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Музей Победы

«Свою работу трибунал в Нюрнберге начал 20 ноября 1945 года и длился почти 11 месяцев. Его работа была организована странами-победительницами, он вошел в историю как «Суд народов» и не имел аналогов в мировой судебной практике. В ходе международного военного трибунала были выслушаны сотни свидетелей, их показания были подкреплены тысячами свидетельств преступлений нацистов: фотографиями и кинокадрами, которые ярко изобличали преступные деяния подсудимых», — подчеркнули в Музее Победы.

В выставку «Уроки Нюрнберга» вошло около 100 оцифрованных документов — фотографии, карты, плакаты, карикатуры из фондов Музея Победы. Материалы дополняют тематические аннотации. Разделы экспозиции посвящены преступлениям нацистов в годы войны, созданию Нюрнбергского трибунала и его работе. В онлайн-экспозиции можно увидеть ужасные кадры, запечатлевшие уничтожение мирных жителей, колонны узников, карты с расположением концлагерей. В проект вошли и многочисленные фотографии трибунала — зала суда, членов советской делегации и нацистских преступников.

Кроме того, в этот день состоится показ фильма 1946 года «Суд народов» (18+). Это документальная хроника судебного процесса над главными преступниками фашистского режима. В ленте крупным планом можно увидеть подсудимых — политических и военных деятелей Третьего рейха, услышать краткое изложение преступлений каждого. Кукрыниксы, сидящие в зале, рисуют на них карикатуры. Большая часть фильма подробно описывает преступления нацистов, особенно совершенные в Советском Союзе. Кроме самого трибунала зрители увидят хронику времен войны с кратким изложением её истории Великой Отечественной.