Экскурсия по выставке «Его величество фарфор» пройдет в Поганкиных палатах 22 ноября

Экскурсия по выставке «Его величество фарфор» пройдет в Поганкиных палатах 22 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Вместе с экскурсоводом желающие совершат путешествие в мир изысканных форм, ярких цветов и тончайшего мастерства. Собрание музея богато и многогранно – от китайской сахарницы династии Цин (XVII в.) до коллекций Анны Лепорской, сделанных на Ленинградском фарфоровом заводе. Всего на выставке экспонируется порядка 400 предметов, многие из которых представлены публике впервые.

Экскурсия пройдет 22 ноября (в субботу) в 14:00. Место встречи – фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7).

Телефон для записи: +78112331603.