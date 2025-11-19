Культура

Писатели Псковской области приглашают на вечер-портрет Натальи Лаврецовой

Псковская библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева приглашает в воскресенье, 23 ноября, на литературно-поэтический вечер «Я не милости просила у Бога…», посвящённый 70-летию со дня рождения поэта, прозаика и драматурга, члена Союза писателей России Натальи Лаврецовой (1955-2022), сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Как рассказали в псковской библиотеке, поделиться своими воспоминаниями, исполнить песни, написанные на стихи Натальи Лаврецовой, придут её друзья – поэты и прозаики, композиторы и исполнители, актёры и музыканты – все, кто любил её не только за её литературный дар, но и за характер и чувство юмора. В их числе Валентина Алексеева, Ольга Бузницая, Андрей Васильев, Виктория Васильева, Дина Дабришюте, Анна Дмитриева, Владимир Зарубин, Диана Констанинова, Яков Корноухов, Марина Мариненко, Николай Мишуков, Анатолий Москалинский, Валерий Мухин, Анатолий Рахматуллин, Вита Пшеничная, Вера Сергеева и Виктор Яковлев.

«Это не вечер памяти. Это – вечер-портрет, посвященный прекрасному литератору и светлому человеку, оставившему в сердцах всех, кто её знал, частичку своей души, своего тепла и света», - написано на странице «Писатели Псковской области» «ВКонтакте».

Начало мероприятия в 15:00 по адресу: Псков, улица Труда, дом 20. Вход свободный.