Культура

Концерт «Ах, синема, синема!» прошёл в Пскове

Концерт «Ах, синема, синема!» состоялся в Псковской областной филармонии сегодня, 20 ноября. Губернаторский симфонический оркестр Псковской области представил специальную программу, состоящую из любимых мелодий отечественного и зарубежного кинематографа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: Театрально-концертная дирекция

Концерт прошёл в рамках цикла мероприятий для школьников. Оркестр под управлением дирижера Сергея Семишкура исполнил такие знакомые и любимые мелодии, как «Антошка» и «Бременские музыканты», весь зал — дети, родители и учителя - пели строки, знакомые каждому.

«Здорово видеть эту связь времен и чувствовать, как музыка объединяет нас всех!» - отметили в Театрально-концертной дирекции.