Культура

Музей-заповедник «Изборск» напомнил о перевыпуске Пушкинской карты с 1 января

Государственный музей-заповедник «Изборск» предупредил владельцев Пушкинской карты о необходимости успеть перевыпустить ее до конца года. Как напомнили Псковской Ленте Новостей в музее, с 1 января 2026 года программа переезжает на платформу банка ВТБ, и для получения обновленной карты требуется подать заявление.

Фото: ВТБ и Почта Банк

Как уточнили в музее, процесс перевыпуска займет всего несколько минут, однако затягивать с этим не стоит. По данным на текущий момент, заявление на новую карту подали лишь 14% участников программы.

«Не будь, как все! Январь 2026 = давка в очередях. Сделай все сейчас и спокойно ходи на концерты и выставки, в театры и в кино, пока другие стоят в очереди!» – призвали в музее.

Тем, кто проигнорирует необходимость перевыпуска, может остаться без культурной жизни в начале следующего года. Новая карта потребуется для посещения выставок, концертов любимых артистов, спектаклей и киносеансов.

Чтобы не остаться без культурной подпитки, необходимо до 28 декабря этого года подать заявление на перевыпуск карты. Всю необходимую информацию и саму форму для заявления можно найти на официальном сайте Почта Банка.