Жизнь превратилась в музейное дело: как Светлана Мельникова стала деятелем искусства

Директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова выросла в семье врачей и мечтала им стать. Однако мать твёрдо решила уберечь дочь от «боли, крови и гноя», предопределив другое направление развития. Какие встречи подготовила ей судьба, Светлана Мельникова рассказала в эфире радио ПЛН FM (102.6).
Несмотря на намерение стать медицинским работником Светлана Мельникова признаётся, что мечтала о путешествиях и познании нового.
«Огромная мечта была путешествовать. Я вообще считаю, что жизнь — это большое путешествие. И пункты этого маршрута ты выбираешь сам. Не всегда, но все-таки выбираешь», - отметила она.
Жизненный ориентир привёл её в английскую школу Южно-Сахалинска, где изучение иностранного языка стало основой будущих возможностей. Туда ее направили родители. Для ребенка такая нагрузка была очень тяжелой, поскольку со второго класса уже насчитывалось по 5-6 уроков, и школьная программа вмещала литературу, географию и технический военный перевод на английском языке. Мама Светланы Мельниковой настаивала на обучении именно в этом учреждении, приговаривая: «Тебе это в жизни пригодится. Железный занавес, никто никуда не ездил».
«Вот как моя мамочка могла спрогнозировать, что мне знание языка так поможет? Мечта была путешествовать и что-то увидеть. Я росла на острове, где не было ни одного храма, где не было ни одной церкви. Одно из первых знаковых путешествий было во время свадьбы брата. Я закончила, по-моему, 8 класс. И моя тетка Алиса Аксенова, директор Владимиро-Суздальского музея, устроила поездку для своих сотрудников Псков — Новгород — Пушкинские Горы», - вспоминает Светлана Мельникова.
Фото: Светлана Мельникова на Труворовом городище
Именно тогда, в ходе экскурсий по памятникам русской старины, началась её любовь к культуре и истории, приведшая впоследствии к работе в сфере музейного дела.
Светлана Мельникова была племянница генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника, поэтому, когда приезжали высокие партийно-правительственные делегации, начальник дискуссионного отдела, избегая лишних неприятностей в случае казусов, всегда направлял туда работать именно ее. Девушка очень завидовала своим подругам, которые работали с театральными деятелями, с киноактерами, а ей приходилось с секретарями компартии и другими важными политическими деятелями. Одной из первых таких групп в ее жизни стал министр образования и культуры Афганистана.
А летом 1997 года довелось встретиться с генсеком НАТО Хавьером Соланой. На тот момент Светлана Мельникова оказалась втянутой в процесс подготовки встречи влиятельного политика, прибывшего в Владимирскую область с неофициальным визитом.
Помня времена советского периода, когда международные контакты были редкостью, Светлана Мельникова описывает встречу с Хавьером Соланой как испытание смелости и дипломатического таланта. Вспоминая этот визит, она делится комичными деталями произошедшего:
Автомобиль генсекретаря оказался слишком высоким для проезда под железнодорожным мостом, поэтому пришлось идти пешком по грязи. Вместо паники Светлана Мельникова нашла остроумное решение проблемы, поставив транспорт на влажную землю неподалеку от места назначения.
Вторая комичная ситуация, которая застала девушку — внезапный контакт с природой: пчела укусила Хавьера Солану, вызвав аллергическую реакцию. Для спасения международного престижа Светлана Мельникова проявила находчивость, использовав содержимое собственной дамской сумочки: обработала укус духами.
Жизнь свела Светлану Мельникову с множеством различных политических деятелей, среди них американский посол Джек Мэтлок, президент России Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, а также бывший президент СССР Михаил Горбачев и другие лидеры разных сфер.
Показательной историей стал приезд министра иностранных дел Индии Сони Ганди. Делегация прилетела во Владимир на вертолете. Их сопровождал губернатор Владимир Веретенников.
Пройдя такой долгий путь музейного работника, профессиональная деформация не стала для Светланы Мельниковой проблемой. Директор откровенно признается, что отдает предпочтение в интерьере стилю «модерн». Ее муж, по профессии инженер-строитель, по ее просьбе построил дом во Владимире именно в таком стиле.
По ее мнению, «дома не должно быть, как в музее, но человек в музее должен себя чувствовать, как дома».
Таким образом, фраза «Жизнь — это большое путешествие» становится символичным девизом профессионального пути Светланы Мельниковой, выбравшей свою уникальную тропинку сквозь страницы истории и культуры.