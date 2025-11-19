Культура

Жизнь превратилась в музейное дело: как Светлана Мельникова стала деятелем искусства

Директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова выросла в семье врачей и мечтала им стать. Однако мать твёрдо решила уберечь дочь от «боли, крови и гноя», предопределив другое направление развития. Какие встречи подготовила ей судьба, Светлана Мельникова рассказала в эфире радио ПЛН FM (102.6).

«А я вот не стала врачом, но искренне хотела. Я во всем этом выросла. И все медицинские термины для меня что-то значили. Мамина младшая сестра со сказочным именем Алиса была директором Владимиро-Суздальского музея много лет. И она постоянно ездила в какие-то поездки. Слала фотографии то из Неаполя, то из Мексики. Мама сказала так: "Я в эту боль, в эту кровь, в этот гной тебя не пущу. Я хочу, чтобы ты прожила очень интересную, красивую жизнь". Но думала ли я, что я буду музейным работником?» - вспоминает директор музея.

Несмотря на намерение стать медицинским работником Светлана Мельникова признаётся, что мечтала о путешествиях и познании нового.

«Огромная мечта была путешествовать. Я вообще считаю, что жизнь — это большое путешествие. И пункты этого маршрута ты выбираешь сам. Не всегда, но все-таки выбираешь», - отметила она.

Жизненный ориентир привёл её в английскую школу Южно-Сахалинска, где изучение иностранного языка стало основой будущих возможностей. Туда ее направили родители. Для ребенка такая нагрузка была очень тяжелой, поскольку со второго класса уже насчитывалось по 5-6 уроков, и школьная программа вмещала литературу, географию и технический военный перевод на английском языке. Мама Светланы Мельниковой настаивала на обучении именно в этом учреждении, приговаривая: «Тебе это в жизни пригодится. Железный занавес, никто никуда не ездил».

«Вот как моя мамочка могла спрогнозировать, что мне знание языка так поможет? Мечта была путешествовать и что-то увидеть. Я росла на острове, где не было ни одного храма, где не было ни одной церкви. Одно из первых знаковых путешествий было во время свадьбы брата. Я закончила, по-моему, 8 класс. И моя тетка Алиса Аксенова, директор Владимиро-Суздальского музея, устроила поездку для своих сотрудников Псков — Новгород — Пушкинские Горы», - вспоминает Светлана Мельникова.

Фото: Светлана Мельникова на Труворовом городище

Именно тогда, в ходе экскурсий по памятникам русской старины, началась её любовь к культуре и истории, приведшая впоследствии к работе в сфере музейного дела.

«Думала ли я, стоя около этого креста на Труворовом Городище, что когда-то такое ко мне будет иметь отношение? А потом мы приехали в Пушкинские Горы, я встречалась с Семёном Гейченко (бывшим директором Пушкинского заповедника - ред.), и он подарил мне посмертную маску Пушкина. Но я, как комсомолка-пионер, отнесла ее, конечно, в школу. Судьба дарила такие встречи. Это исполнение любой мечты», - отметила спикер.

Светлана Мельникова была племянница генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника, поэтому, когда приезжали высокие партийно-правительственные делегации, начальник дискуссионного отдела, избегая лишних неприятностей в случае казусов, всегда направлял туда работать именно ее. Девушка очень завидовала своим подругам, которые работали с театральными деятелями, с киноактерами, а ей приходилось с секретарями компартии и другими важными политическими деятелями. Одной из первых таких групп в ее жизни стал министр образования и культуры Афганистана.

А летом 1997 года довелось встретиться с генсеком НАТО Хавьером Соланой. На тот момент Светлана Мельникова оказалась втянутой в процесс подготовки встречи влиятельного политика, прибывшего в Владимирскую область с неофициальным визитом.

Помня времена советского периода, когда международные контакты были редкостью, Светлана Мельникова описывает встречу с Хавьером Соланой как испытание смелости и дипломатического таланта. Вспоминая этот визит, она делится комичными деталями произошедшего:

«Очень умный, образованный человек. Конечно, я очень боялась. Понимаете, какая система ответственности? Мы должны были идти к церкви Покрова на Нерли, а там такая станция, где очень часто грузили овощи. Когда высыпают картошку, следы пребывания этого большого количества картофеля убрать практически невозможно. И туда приехало очень много серьезного народу», - вспоминает директор.

Автомобиль генсекретаря оказался слишком высоким для проезда под железнодорожным мостом, поэтому пришлось идти пешком по грязи. Вместо паники Светлана Мельникова нашла остроумное решение проблемы, поставив транспорт на влажную землю неподалеку от места назначения.

«Я понимаю, что Господь меня не обидел предприимчивостью, и я предложила поставить все машины на эту лужу. Потом подъезжает микроавтобус, как сейчас помню, радикального сине-зеленого цвета. Оттуда выходит человек в мокасинах на боссу ногу, на нем светлые брюки. Я тут, как дурочка в этом костюме, к нему подхожу и говорю, не ожидая никого: "Господин, говорю, Хавьер, есть вещи, которые все люди, вне зависимости от ранга, делают одинаково. И вот мы сейчас с вами пойдем к одной церкви, которую называют "Великой молитвой России", туда все ходят пешком. И он меня хватает за руку и говорит: "Я буду счастлив". И мы с ним помчались и оторвались от его охраны».

Вторая комичная ситуация, которая застала девушку — внезапный контакт с природой: пчела укусила Хавьера Солану, вызвав аллергическую реакцию. Для спасения международного престижа Светлана Мельникова проявила находчивость, использовав содержимое собственной дамской сумочки: обработала укус духами.

Жизнь свела Светлану Мельникову с множеством различных политических деятелей, среди них американский посол Джек Мэтлок, президент России Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, а также бывший президент СССР Михаил Горбачев и другие лидеры разных сфер.

Показательной историей стал приезд министра иностранных дел Индии Сони Ганди. Делегация прилетела во Владимир на вертолете. Их сопровождал губернатор Владимир Веретенников.

«И ей преподнесли букет цветов. И не успел Владимир Викторович ей дать букет, как она мгновенно швырнула его своим сопровождающим. Оказывается, покушение на ее мужа было именно букетом. Понимаете, всё надо знать», - отметила Светлана Мельникова.

Пройдя такой долгий путь музейного работника, профессиональная деформация не стала для Светланы Мельниковой проблемой. Директор откровенно признается, что отдает предпочтение в интерьере стилю «модерн». Ее муж, по профессии инженер-строитель, по ее просьбе построил дом во Владимире именно в таком стиле.

«Я абсолютно двинута на стиле модерн: чертополох, душистый горошек, лилии — это всё модерн. Бывают, конечно, геометрические фигуры, но в основном природный. Я считаю, что наш дом - это украшение улицы, на которой мы живем. Недалеко от него церковь и гостиница. И очень часто люди, идущие в гостиницу, особенно первое время, около нашего дома останавливались. Я написала: "Это не гостиница". И у меня дома есть вещи моей бабушки. Я их спасла, вывезла из квартиры диваны, кресла и буфет. Все, что смогла. Вот это всё у меня хранится. А когда эти вещи уже стоят, то остальное пространство уже хочется наполнять. Понятно, что я много покупала каких-то таких вещей, которые мне напоминали о бабушке, доме. Потому что на Сахалине у нас не было ничего, купить нормальную мебель было невозможно», - откровенно рассказала гостья студии.

По ее мнению, «дома не должно быть, как в музее, но человек в музее должен себя чувствовать, как дома».

Таким образом, фраза «Жизнь — это большое путешествие» становится символичным девизом профессионального пути Светланы Мельниковой, выбравшей свою уникальную тропинку сквозь страницы истории и культуры.