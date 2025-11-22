Культура

Подвены итоги XXXI юношеских Кутузовских чтений в Пскове

В историко-краеведческой библиотеке Пскова имени И.И. Василёва завершились XXXI юношеские Кутузовские чтения, посвящённые Году защитника Отечества, сообщили Псковской Ленте Новостей в централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Чтения организовала Централизованная библиотечная система Пскова при поддержке Псковского государственного университета, Государственного архива Псковской области, Археологического центра Псковской области, военно-исторического клуба «Диорама» и управления культуры Администрации Пскова.

В чтениях приняли участие ученики школ №№ 11, 13, 47 и вечерней школы № 1, а также учащиеся лицея № 4 и колледжа ПсковГУ. Они подготовили доклады на тему «Защитники земли псковской», в том числе:

«Защитники земли псковской и Святой Руси»,

«Александр Невский – фигура государственная и духовная»,

«Псковский наместник и воевода Иван Петрович Шуйский»,

«Довмонт Псковский – меч и слава»,

«Святой благоверный князь Всеволод Гавриил – небесный защитник и покровитель Пскова»,

«Константин Константинович Рокоссовский, маршал двух стран»,

«Герои Отечественной войны 1812 года Пётр Петрович Коновницын и Пётр Христианович Витгенштейн»,

«Псковичи – герои Советского Союза».

Жюри чтений, в которое вошли преподаватели колледжа ПсковГУ, сотрудники архива Псковской области и представители управления образования администрации города Пскова, назвало лучшей исследовательской работой доклад ученика школы № 11 Тимура Сажина про маршала Рокоссовского (наставник – Людмила Петрова).

Лучшей работой, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, признан доклад ученика вечерней общеобразовательной школы № 1 Богдана Иванько про псковичей – героев СССР (наставник – Наталья Грищенко).

Грамотой за лучшее эссе чтений награждена автор доклада про князя Всеволода Гавриила ученица школы № 13 Алина Поклонова (наставник – Людмила Кириллова).

Члены жюри оценивали не только основательность докладов, но и форму их подачи. Отдельно была отмечена нестандартная подача материала ученицей школы № 13 Полиной Поклоновой, которая, как было сказано на церемонии награждения, устроила настоящее «шоу».

Все без исключения участники чтений получили сертификаты, а их наставники – благодарственные письма.

Всего за три дня проведения Кутузовских чтений в различных мероприятиях поучаствовали более 200 человек. Для них были организованы экскурсии по медиамузею «Псков – город-воин, город-герой» Историко-краеведческой библиотеки, историческая викторина и просмотр фильма «Ледовое побоище».

Руководитель студии стендового моделизма «Диорама» Сергей Кобков представил им проект «Военный музей Псковщины в миниатюре». Участники Кутузовских чтений также смогли совершить путешествие в прошлое с помощью VR-очков.

Археолог Ирина Аракчеева, кроме того, рассказала участникам Кутузовских чтений о находках в раскопе на месте, где будет установлен памятник князю Довмонту, и даже дала потрогать некоторые из них. А тех молодых людей, кто угадал назначение этих вещей и понял, каким современным устройствам они соответствуют, наградила книгами про археологию.