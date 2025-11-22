Культура

Выставка «Урок равновесия» продолжает свою работу в Изборске

В Доме купца Шведова в Изборске продолжает работу выставка «Урок равновесия», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск».

Фото: Музей-заповедник «Изборск»

Счёты – непременный атрибут торговли, бухгалтерии или предприятий, где приходилось иметь дело с регулярными расчётами. Чаще всего на счётах выполнялись самые простые арифметические действия – сложение и вычитание, хотя работники «счётных» профессий умели производить и более сложные вычисления

По мере того, как магазины стали оснащать кассовыми аппаратами, счёты постепенно уходили из обращения. Массовый выпуск доступных для предприятий торговли электронных счётных машин ускорил этот процесс, однако на практике счёты можно было встретить в магазинах вплоть до начала 2000-х годов

Здесь можно прочитать более подробно про счеты.

Увидеть счеты советского периода, школьные и торговые, все желающие могут на выставке «Урок равновесия» в доме купца Шведова.