Выставку «Ночь светящихся картин» покажут в Пскове 25 апреля

Выставку «Ночь светящихся картин» художника и педагога детской художественной школы из тверского города Бологое (Новгородская область) Светланы Артемьевой покажут в Псковской областной научной универсальной библиотеке имени В.Я. Курбатова 25 апреля в рамках акции «Библионочь», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.
Экспозиция состоит из нескольких тематических блоков – природа, индустриальные пейзажи, любимые автором поезда и фантазийные картины.
Выставка будет работать с 20.00 до 23.00 в актовом зале библиотеки (ул. Профсоюзная, 2).