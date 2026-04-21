Выставку «Ночь светящихся картин» покажут в Пскове 25 апреля

Выставку «Ночь светящихся картин» художника и педагога детской художественной школы из тверского города Бологое (Новгородская область) Светланы Артемьевой покажут в Псковской областной научной универсальной библиотеке имени В.Я. Курбатова 25 апреля в рамках акции «Библионочь», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

«Уникальность и волшебство картин в том, что они написаны с использованием флуоресцентных пигментов и люминофора. Картины светятся в темноте после "зарядки" от дневного света, искусственного освещения или ультрафиолетовых ламп», - рассказали организаторы.

Экспозиция состоит из нескольких тематических блоков – природа, индустриальные пейзажи, любимые автором поезда и фантазийные картины.

Выставка будет работать с 20.00 до 23.00 в актовом зале библиотеки (ул. Профсоюзная, 2).

