Культура

Концерт пианиста Ивана Колбашова пройдёт в Пскове

Концерт Ивана Колбашова пройдёт в Пскове в рамках проекта PAX MUSICA, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

«На концертах проекта PAX MUSICA наши слушатели вот уже почти два года знакомятся и открывают для себя композиторское творчество Ивана Колбашова, и мы получили много пожеланий услышать его произведения, собранные все вместе в одной программе. И вот, на нашем очередном концерте Иван сыграет свои композиции и подробно раскроет замысел и концепцию своего стиля, в котором музыкальными средствами он создаёт уникальный мир, в котором легкая душевная неоклассика чудесным образом сочетается с бурей и натиском виртуозности», - рассказали в PAX MUSICA.

Ведущий Иван Колбашов сыграет на фортепиано.

«Для меня музыка — это не безликая отстраненная картинка из pinterest, а жизнь без купюр. На сцене я не просто исполняю произведения, а веду слушателя по закоулкам своих личных переживаний и рассказываю о том, как, зачем и из каких источников рождается музыка», - отметил Иван Колбашов.

Концерт пройдёт 8 декабря в 19:00 в концертном зале библиотеки им. В.Каверина по адресу: Октябрьский проспект, 7а.